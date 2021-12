Giulia De Lellis svela una sua ‘fissa’: “ammetto lo faccio anche io”, l’avreste mai immaginato?

Giulia De Lellis è una delle influencer più note nel nostro paese. Partita da Uomini e Donne ora ha un incredibile successo e ogni retroscena sulla sua vita viene condiviso con milioni di follower.

I fan più fedeli ricorderanno ancora la romana Giulia De Lellis durante il percorso a Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi, in cui è stata la scelta dell’ormai storico ex fidanzato Andrea Damante. Oggi Giulia ne ha fatta di strada ed è sempre impegnata in nuovi progetti e lavori, legati soprattutto al mondo della moda e della bellezza. Giulia De Lellis poi, non perde mai occasione di condividere ogni sfaccettatura della sua vita con i suoi tanti fan. Proprio in questi giorni ha risposto ad alcune domande dei follower in cui si parlava delle proprie ‘fisse’, rivelando un dettaglio inaspettato.

Giulia De Lellis svela una sua ‘fissa’, lo avreste immaginato?

Ognuno di noi ha strane fisse che spesso sembrano sciocche, ma che sono essenziali per l’individuo per vivere al meglio la giornata. Ne è un esempio l’influencer Giulia De Lellis che in questi giorni ha svelato una sua particolare fissazione. Nel suo profilo Instagram ha chiesto ai suoi follower di condividere con lei qualche loro particolare ‘fissa’. Le risposte sono state molteplici ma uno di loro ha fatto veramente sorridere.

Un follower ha risposto che la sua fissazione è “Sbattere il biscotto sul tavolo prima di inzupparlo nel latte, per togliere tutte le briciole”. La bella Giulia ha ricondiviso questa affermazione rispondendo: “Ammetto, lo faccio anch’io”. Chi l’avrebbe mai detto che Giulia De Lellis avesse questa particolare ‘fissa’! Le storie Instagram della De Lellis continuano con una carrellata di commenti ricondivisi dei fan, con le stranezze più divertenti. Alla fine l’influencer scherzando dice “Mi sono molto divertita a leggere le vostre starne fisse, ossessioni..io sono una fissata, ormai mi conoscete da anni, ma voi mi avete battuta” commenta divertita.

Ve lo sareste mai aspettato questo piccolo retroscena sulla personalità di Giulia De Lellis? E voi, avete delle vostre particolari fisse?