È stata la dolcissima voce di ’Quarantaquattro gatti’ allo Zecchino D’oro, ma cosa fa oggi? Rivederla dopo 53 anni vi farà sicuramente un certo effetto.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei! Stiamo parlando della piccolissima e dolcissima voce della canzone ’Quarantaquattro gatti’. Quanti di voi, ancora adesso, la cantano ai propri figli o nipoti? Decisamente tantissimi di voi! Seppure siano passati circa 53 anni dal suo esordio al coro dell’Antiniano, la canzone continua ad essere amatissima e conosciutissima!

Diciamoci la verità: lo Zecchino d’oro è un vero e proprio must della televisione italiana. Seppure siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, l’evento musicale è entrato nel cuore di tutti gli italiani. Ed ancora adesso continua ad essere amatissimo. Sono davvero diversi i bambini che vi hanno preso parte nel corso delle diverse edizioni. E sono altrettanto diversi coloro che, ancora oggi, vengono ricordati con immenso affetto. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: la dolcissima Barbara Ferigo, voce ’Quarantaquattro gatti’. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Com’è diventata? E, soprattutto, cosa fa oggi?

Ha cantato ’Quarantaquattro gatti’, ma sapete cosa fa oggi? Eccola dopo 53 anni

Era esattamente il 1968 quando, davvero giovanissima, Barbara Ferigo prendeva parte allo Zecchino d’oro di quell’anno. E ne usciva vincitrice con la canzone ’Quarantaquattro gatti’. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 55 anni. E, nonostante l’incredibile successo riscontrato, la bella Ferigo non fa più parte del mondo dello spettacolo. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata?

Stando a quanto si apprende da Il Corriere, sembrerebbe che la vita di Barbara Ferigo ad oggi sia decisamente cambiata. Salutati per sempre i riflettori, sembrerebbe che la voce di ‘Quarantaquattro gatti’ si sia laureata in Scienze Politiche. E che abbia lavorato come funzionaria per la regione Friuli Venezia Giulia. Siete curiosi, infine, di sapere com’è diventata? Guardatela qui:

Sono trascorsi esattamente 55 anni dal suo esordio allo Zecchino D’Oro, eppure Barbara Ferigo è sempre identica al passato. Certo, il tempo è passato, ma dal suo viso si percepisce ancora quella dolcezza che l’ha contraddistinta all’epoca dell’evento. Siete d’accordo con noi?