Iva Zanicchi incontenibile, il commento della cantante non passa assolutamente inosservato: non le manda di certo a dire, ecco cos’è successo.

Oltre ad essere amata per la sua voce e per il suo impressionante talento, Iva Zanicchi è una cantante apprezzatissima anche per il suo essere schietta e senza troppi peli sulla lingua. È proprio questa, d’altra parte, la chiave del suo incredibile di successo: la spontaneità!

Leggi anche –> Iva Zanicchi finisce in ospedale: “Fa molto male”, cos’è successo

Con alle spalle una carriera davvero intramontabile, Iva Zanicchi vanta di un successo davvero clamoroso. È amatissima, come dicevamo. E questo, senza alcun dubbio, è determinato anche dal fatto che non si contiene affatto quando deve dire qualcosa. Lo abbiamo constato, ad esempio, proprio nel corso della sua recentissima esperienza nello studio de L’isola dei famosi, ma non solo. Insomma, la bella Iva Zanicchi è davvero incontenibile. E a dare conferma di queste nostre parole è proprio una recentissima intervista a cui ‘L’Aquila di Ligonchio’ si è lasciata andare a Il corriere della sera. L’argomento? Purtroppo, una tematica che sta a cuore di tutti da diversi anni. E che la riguarda in prima persona. “Gli rompo la testa”, ha rivelato la simpaticissima Zanicchi, non mandandole affatto a dire. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Iva Zanicchi, cos’è successo dopo il Covid: drammatica confessione

Iva Zanicchi incontenibile: “Gli rompo la testa”, cosa è successo

Diciamoci la verità: la spontaneità di Iva Zanicchi non ha assolutamente eguali. E lo ha ampiamente dimostrato nel corso di una sua recentissima intervista a Il corriere della sera. È proprio in quest’occasione che oltre a parlare della sua incredibile carriera e della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo, L’Aquila di Ligonchio non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare su un argomento che ci tocca da vicino da circa un paio di anni: il Covid!

Leggi anche –> Non tutti immaginerebbero mai questo retroscena su Iva Zanicchi: è lei stessa a svelarlo, incredibile!

È proprio nel parlare del Covid e dei no-vax che Iva Zanicchi si è mostrata davvero incontenibile. E si è lasciata andare ad alcuni commenti senza troppi peli sulla lingua. D’altra parte, la cantante è stata toccata in prima persona dal virus cinese. Non soltanto perché anche lei è stata contagiata ed è stata ricoverata, ma anche perché ha dovuto sopportare la morte di suo fratello proprio a causa di esso. È proprio per questo motivo, quindi, che sui no-vax Iva Zanicchi ha le idee molto chiare: “Sono per la libertà, ma ai no vax dico: ‘Non vi vaccinate? Bene, state chiusi in casa, ma non venitemi a dire che non esiste il virus perché vi rompo la testa”, ha detto.

Cosa ne pensate di queste sue parole?