Dimenticare la bella Janett di Tre cuori in affitto è impossibile, com’è diventata oggi? Ha ben 72 anni: le sue foto vi lasceranno a bocca aperta.

Andato in onda a partire dal 1977 fino al 1984, Tre cuori in affitto è stata una serie televisiva amatissima ed apprezzatissima. Concentrata sulle avventure di tre coinquilini, la sit com ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Ed ancora adesso continua ad essere ricordato.

I protagonisti indiscussi di questa amatissima sit-com statunitense, come ricorderete, erano tre giovanissimi ragazzi che vivono sotto lo stesso tetto. Stiamo parlando proprio di loro: Janett, Jack e Chrissy. Siete curiosi di sapere come sono diventati oggi? Sappiamo benissimo che John Ritter, l’attore che ha vestito i panni di Jack, è scomparso l’11 Settembre del 2003. Delle altre sue compagne di viaggio, però, cosa sappiamo? A distanza di 37 anni dalla fine della sua messa in onda, siete curiosi di sapere com’è diventata la bella Janett? All’epoca della sit-com, diciamoci la verità, l’attrice aveva conquistato tutti con la sua bellezza. Oggi, però, com’è diventata? Ebbene: siamo riusciti a rintracciare alcune foto. Eccola, è magnifica!

Era Janett di Tre cuori in affitto, ma com’è oggi? Eccola qui, incredibile

Dimenticarla nel cast di Tre cuori in affitto è davvero impossibile. Stiamo parlando propri di lei: la mitica Janett. Vestiti i panni della giovanissima studentessa, la sua interprete ha saputo conquistare tutti sin dal primo momento. E, sia chiaro, l’ha fatto non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di lei? Appurato che, dopo Tre cuori in affitto, la bella Joyce ha preso parte ad altre serie tv e film di successo, siete curiosi di sapere com’è diventata?

Oggi, da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Joyce abbia 72 anni. Com’è diventata? Siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ce la mostrano nel 2011. E, quindi, circa 10 anni fa. Nonostante questo, però, rimarrete ugualmente impressionati. Perché? Guardare per credere:

Diteci la verità: non è bellissima? Ma non solo! Nonostante siano passati anni, la bella Joyce DeWitt è sempre identica alla Janett Wood di Tre cuori in affitto. Siete d’accordo?