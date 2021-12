La clinica della pelle, Dave ha raccontato il suo incubo ed ha spiegato quanto la sua malattia lo preoccupi tantissimo: cos’è successo.

Continuano le avventure de La clinica della pelle e, soprattutto, dei suoi pazienti, che decidono di rivolgersi alla dottoressa Craythorne per i loro problemi. Tra questi, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Dave.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Carys è devastata: “La situazione è grave”, choc inimmaginabile

Alle telecamere de La clinica della pelle, Dave si è mostrato piuttosto distrutto ed affranto dalla malattia delle pelle di cui soffriva da diversi anni. Sia chiaro: non stiamo parlando di nulla di grave! In ogni caso, però, il giovane Dave non soltanto provava forte imbarazzo e disagio per quello che viveva da diversi anni, ma era fortemente intenzionato e desideroso di riappropriarsi del proprio corpo. “Ho 23 protuberanze su tutto il corpo. Mi chiedo se ci sia qualcuna maligna”, ha detto Dave al programma. Non nascondendo, quindi, il suo dolore. E, soprattutto, la sua forte paura. Scopriamo insieme, però, com’è andata a finire. E come ha deciso di agire la dottoressa Craythorne.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Elisha non se lo sarebbe mai immaginato: ha scoperto l’impensabile

La clinica della pelle, la storia di Dave: impressionante, cos’è successo

Tantissime volte vi abbiamo parlato di persone che hanno deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne, protagonista indiscussa de La clinica della pelle, per rimuovere lipomi o molto altro ancora. Una situazione del genere, però, non si era mai vista prima d’ora. Dave, infatti, ha raccontato di avere circa 23 protuberanze su tutto il corpo. E di provare forte imbarazzo e preoccupazione per questa situazione. Il giovane, infatti, aveva un figlio piccolo. Ed aveva il timore che, a causa di questo suo problema, non riuscisse a goderselo.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Karen: immagini terrificanti, il suo dramma è impressionante

Ovviamente, le parole della dottoressa Craythorne sono state più che rassicuranti. I lipomi sono dei tumori, si, ma si tratta di tumori benigni. Detto questo e rassicurato il paziente, la dermatologa ha deciso di passare direttamente all’azione. E di asportare, quindi, quei lipomi antiestetici e che erano più in vista. Ovviamente, un’operazione del tutto indolore ed immediata.

Terminato l’intervento, Dave si è detto soddisfatto e contento di aver rimosso i lipomi. “Mi sento sollevato di essere riuscito a liberare di loro”, ha detto alle telecamere appena uscito dalla clinica.