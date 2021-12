Lorella Boccia si racconta dopo il parto: “ho subito una lacerazione importante”, cosa è successo alla ballerina?

L’ex ballerina di Amici Lorella Boccia è da poco diventata mamma per la prima volta. Insieme al suo compagno ha realizzato un grande desiderio, avere tra le braccia la sua piccolina.

Lorella Boccia è un volto noto dello spettacolo in Italia. Già da piccola ha intrapreso la carriera di ballerina e nel 2012 partecipa al talent show Amici, classificandosi settima al serale. Dal 2016 entra a far parte dei ballerini professionisti all’interno della scuola di Canale 5. È sposata dal 2019 con l’imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta, con cui ha avuto la piccola proprio quest’anno. La loro figlia è nata il 20 ottobre e le hanno dato un nome davvero particolare. Si chiama Luce Althea e non potrebbe essere più amata. Lorella Boccia però, svela ciò che le è capitato dopo il parto.

Lorella Boccia si racconta dopo il parto

La gravidanza della bellissima Lorella Boccia, a quanto pare, non è stata affatto facile e la diretta interessata si racconta al settimanale Oggi. La ballerina ha documentato tramite social l’intero corso della sua gravidanza, mostrandosi sempre gioiosa e piena di energie, come una vera sportiva. Lorella Boccia praticava degli esercizi anche con il suo pancione, e perfino ora, un mese dopo il parto ha già ripreso le sue attività sportive.

Durante l’intervista con Oggi però, Lorella rivela che non è stato per niente facile. “Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio”. Per fortuna accanto lei c’era l’adorato marito Niccolò Presta, il quale l’ha sostenuta moltissimo. La stessa Lorella racconta, a proposito del marito, che “lo guardo e vedo un uomo cambiato. È sempre stato buono, altruista, ma adesso è una persona diversa, lo vedo nei suoi sorrisi, nel suo modo di fare quotidiano. Ha una luce negli occhi che prima non aveva ed è bellissimo”.

Congratulazioni ancora alle neo coppia di genitori, tanta felicità a loro e alla piccola Luce Althea.