Mara Venier, avete mai visto suo nipote Giulio? La somiglianza è lampante!

L’amatissima Mara Venier è molto legata alla sua famiglia: suo nipote Giulio le somiglia davvero tanto, avete visto che bel ragazzo?

Sebbene si mantenga giovanile e piena di vita come una ragazzina, Mara Venier è già nonna di sue splendidi nipoti, Giulio e Claudio. Proprio in queste ore, la regina indiscussa della domenica di Rai 1 ha pubblicato una foto che la ritrae con Giulio in occasione del suo 19esimo compleanno.

Lui è il primo nipote di Mara ed è figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della conduttrice, e dell’avvocato Carlo Longari. Nato il 13 dicembre 2002 a Roma, Giulio studia alla scuola internazionale della capitale e pratica diversi sport.

Dal suo profilo Instagram non è possibile dedurre se sia fidanzato oppure no, essendo un ragazzo molto riservato, ma siamo certi che le possibilità non gli manchino a giudicare dal suo aspetto notevole!

In un’intervista al settimanale Gente, la Venier ha raccontato di quanto sia profondo l’amore che la lega a Giulio: “Mi piace ascoltarlo, chiacchierare con lui, ma non sono una nonna che lo riempie di domande, perché è di carattere riservato e lo rispetto. Giulio è molto educato, bravo, rispettoso delle regole e di questo rendo il merito a mia figlia Elisabetta che è una mamma magnifica. Ha dedicato al figlio tutte le sue energie e il suo tempo. Elisabetta e anche il papà di Giulio, Carlo Longari, lo hanno seguito molto e molto bene”.

Curiosità su Giulio Longari, il nipote di Mara Venier

Giulio ha un tatuaggio a forma di tigre, che nonna Mara ha approvato subito a differenza dei genitori.

Oltre allo sport, una sua grande passione è la musica di Achille Lauro e, incredibile ma vero, andare in giro a fare compere con la nonna, dettaglio curioso per un ragazzo della sua età ma che dimostra quanto i due siano affezionati.

In questa foto postata sul profilo Instagram di Mara li vediamo l’uno accanto all’altra: incredibile la somiglianza degli occhi e della forma del viso! Che dire, bellissimi! Insieme poi, ancora di più.