Marco Mengoni e Rudy Zerbi, il ‘retroscena’ spunta fuori adesso: è stato svelato ad Amici 21

Marco Mengoni e Rudy Zerbi, il ‘retroscena’ spunta fuori adesso: Maria de Filippi lo svela in puntata ad Amici 21.

Domenica 12 dicembre, abbiamo seguito una nuova puntata di Amici 21. In questo appuntamento ci sono stati tanti ospiti. Sono arrivati in studio Il Pagante, Riki, Sabrina Ferilli che ha stilato una classifica dei cantanti e Marco Mengoni.

Quest’ultimo si è prestato ad uno scherzo che, Rudy Zerbi ha fatto ad Anna Pettinelli, ma la professoressa non ci è cascata. Mengoni ha cantato un brano, mentre Anna era dietro gli studi, e lei doveva dare un giudizio pensando fosse Alex. Ovviamente, è stato un semplice scherzo, perchè è impossibile non riconoscere la voce di Mengoni. Subito dopo, l’artista ha cantato il suo brano ‘Cambia un uomo’ e al termine, tutti si sono alzati in piedi. Maria De Filippi, prima ancora dell’esibizione, quando il professore di canto ha ringraziato l’artista per essersi prestato allo scherzo, ha svelato un ‘retroscena’ che non tutti sanno e che riguarda proprio Rudy Zerbi e il cantante.

Marco Mengoni e Rudy Zerbi, non tutti lo sapevano: cosa è stato svelato ad Amici 21

Marco Mengoni, domenica 12 dicembre, è stato ospite di Amici 21. Si è prestato, inizialmente, ad uno scherzo fatto da Rudy Zerbi per Anna Pettinelli. La professoressa, ovviamente, non ci è cascata, perchè era impossibile non riconoscere la voce di Mengoni e confonderla con quella di Alex. Subito dopo, ha cantato il suo brano ‘Cambia un uomo’ ed è stato un vero e proprio trionfo.

Tutti i presenti, Maria, il pubblico e i professori, si sono alzati in piedi. Ma prima ancora di cantare il suo singolo, Rudy ha ringraziato il cantante per essersi prestato al gioco. Maria De Filippi ha preso qui parola e ha raccontato un ‘retroscena’ che non tutti conoscono. E’ stato Rudy Zerbi a dirglielo.

“Rudy oggi ci teneva a dirmi che il primo contratto discografico te l’ha fatto lui“, ha detto la conduttrice. Mengoni ha detto che a quei tempi, Zerbi era ancora presidente Sony, era il 2009. A quanto pare, è stato proprio Zerbi a fare il suo primo contratto discografico.