Sapete chi è l’ex moglie di Amadeus? Sono stati sposati più di 10 anni

Tutti conosciamo Amadeus, ma sapete anche chi è la sua ex moglie? Sono stati sposati più di 10 anni!

Amadeus è uno dei personaggi più conosciuti e importanti nel nostro panorama televisivo e culturale. Conosciamo tutti la sua storia d’amore con l’attuale moglie, ma sapevate che è già stato sposato per oltre 10 anni?

Amadeus, nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, ha iniziato la sua carriera fin da giovanissimo, partendo da Radio Deejay, arrivando fino alle vette di conduzioni molto importanti, come quella del Festival di Sanremo. È ben nota la sua storia d’amore con la ballerina e showgirl Giovanna Civitillo, con cui si è sposato nel 2019 con rito religioso. Si erano già sposati con rito civile nel 2009 e nello stesso anno è nato il loro figlio Josè Alberto. I due non si sono potuti sposare in chiesa prima perché Amadeus è stato già sposato con un’altra donna. Sapete chi è la sua ex moglie?

Sapete chi è l’ex moglie di Amadeus?

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti nel lontano 2003, quando il conduttore stava lavorando al quiz show L’eredità e lei faceva la ballerina nel programma. L’amore è scoccato immediatamente e ora dopo quasi 20 anni, i due sono insieme più affiatati che mai. Posseggono anche un profilo Instagram di coppia che conta quasi 500 mila follower, e celebra il loro rapporto così unito. Ma nel periodo in cui si sono conosciuti, Amadeus era ancora sposato con un’altra donna. Si tratta di Marisa Di Martino.

I due si sono conosciuti da giovanissimi e si sono sposati nel 1993. Al loro matrimonio, a fare da testimone c’era il super amico di Amadeus, Fiorello, con cui ancora oggi è molto legato. I due hanno avuto anche una figlia insieme, Alice Sebastiani nata nel 1997. A proposito del loro matrimonio non sappiamo bene il perché della fine, ma si mormora di una profonda crisi matrimoniale già a inizi 2000. Di Marisa Di Martino non conosciamo molto, poiché è una donna molto riservata. Sappiamo che è una cake designer di talento e possiede un profilo Instagram chiamato marisa_cacke_and_more, dove pubblica le sue creazioni e a volte, anche sue foto con amici e parenti.

E voi conoscevate l’ex moglie del noto conduttore Amadeus?