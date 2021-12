Da tanti anni l’attrice recita in Un posto al sole, ma la ricordate in Orgoglio? Era il 2006

Da tanti anni l’attrice è in Un posto al sole, ma ricordate quando ha recitato in Orgoglio-Capitolo terzo?

In Un posto al sole l’attrice è entrata a far parte del cast fin dalla prima stagione. Era il 1996 e la soap opera di Rai Tre andava in onda per la prima volta. Con il ruolo di Angela Poggi è stata presente dalla prima puntata e ancora oggi, il suo personaggio ci conquista.

Claudia Ruffo è un’attrice italiana, nata a Napoli. Era giovanissima quando ha debuttato in Un posto al sole. Dopo nove anni e 2040 puntate, lascia momentaneamente la soap, ed entra a far parte del cast di un’altra serie di successo. Ricordate il suo personaggio in Orgoglio Capitolo terzo? Era il lontano 2006.

Leggi anche Era Nunzio in “Un posto al sole”, com’è diventato oggi Vincenzo Messina: che trasformazione!

E’ l’amata attrice di Un posto al sole: ricordate quando ha recitato in Orgoglio-capitolo terzo?

Claudia Ruffo è un’attrice italiana, nata a Napoli nel 1980. Era giovanissima quando è entrata a far parte del cast di Un posto al sole. Aveva circa 16 anni quando ha indossato i panni di Angela Poggi. Dopo nove anni e 2040 puntate, lascia momentaneamente la soap opera, per entrare a far parte di un’altra serie televisiva di successo.

Leggi anche E’ Lara Martinelli in Un posto al sole: chi è l’attrice e dove l’abbiamo già vista, ha recitato in numerosi film e serie tv

La ricordate in Orgoglio? L’attrice ha recitato nel terzo capitolo della serie e ha interpretato il personaggio di Celeste Dubois. La serie è andata in onda dal 29 gennaio 2006 al 13 marzo, su Rai Uno, in prima serata.

Questo è uno scatto ripreso da una scena di Orgoglio, in cui vediamo Claudia Ruffo nei panni di Celeste. L’attrice era bellissima allora e lo è oggi. E’ ritornata a vestire i panni di Angela Poggi nel 2010 e da allora non ci ha più lasciato. Anzi, dobbiamo dire che, il suo personaggio continua a sorprenderci e conquistarci. L’attrice ha un’ampia carriera alle spalle. Ha recitato al cinema e in televisione, come in Animanera, Ce n’è per tutti, Tatanka e in tv, come in Gente di mare 2, Il Restauratore 2, Mina Settembre.