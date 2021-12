Laura Torrisi ha addobbato il suo albero di Natale, ma avete visto cosa ha fatto? Le sue decorazione sono più uniche che rare: spettacolo!

Mancano pochissime settimane all’inizio di questo Natale 2021, eppure sono davvero tantissime le celebrità italiane che, prese dall’entusiasmo e dall’euforia delle feste, non hanno perso occasione di poter addobbare le loro case. Tra queste, c’è anche la splendida Laura Torrisi.

Nel corso di un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato come hanno scelto di addobbare le loro case Chiara Ferragni, Valentina Vignali e tanti altri vip. Ciascuna di loro ha scelto di decorare le proprie dimore con degli addobbi davvero fantastici. E di attendere il Natale in maniera davvero unico. A tal proposito, avete visto come ha scelto di addobbare il proprio albero di Natale la splendida Laura? Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato un dolcissimo scatto. Avete visto come ha deciso di decorare il suo albero? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di decorazioni davvero fantastiche. E, soprattutto, più uniche che rare. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Ecco le decorazioni ‘tartan’: l’albero di Natale di Valentina Ferragni sorprende tutti

Laura Torrisi, come ha addobbato il suo albero di Natale? Fantastico!

Così come tantissimi altri Vip, anche Laura Torrisi non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. L’ha fatto in diverse occasioni, e questo lo sappiamo benissimo. E l’ha ribadito anche quando, in occasione dell’avvicinarsi delle feste di Natale, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori come ha scelto di addobbare il suo albero.

Ogni anno, ciascuno di noi si diverte ad addobbare come meglio crede il proprio albero di Natale. Se ne vedono di tutti colori, c’è da ammetterlo! C’è chi ha scelto di mantenere i colori ‘classici’ dell’albero, proprio come Belen Rodriguez. E chi, invece, ha scelto di dare una propria interpretazione. Ecco. Tra questi, c’è proprio Laura Torrisi. Con uno splendido scatto, la splendida attrice ha mostrato il suo albero. L’avete visto? Eccolo qui:

Completamente verde e rivestito di decorazioni bianche e, a quanto pare, dorate, Laura Torrisi sfoggia il suo incredibile albero. Insomma, un vero e proprio spettacolo! Siete d’accordo?