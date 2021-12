Amici 21, la nuova ballerina, Cosmary, ha già fatto i casting qualche anno fa e c’era anche la Celentano: sapete cos’è accaduto allora?

Amici è un talent show in onda da tanti anni. Quest’anno è arrivato alla ventunesima edizione. Gli allievi sono messi a dura prova e devono dimostrare sempre di meritare il posto all’interno della scuola. Nelle ultime settimane, a spiazzare i telespettatori ci sono state alcune eliminazioni.

Tommaso, dopo tre mesi, è stato eliminato e al suo posto è entrato Crytical. Guido è stato sostituito dalla maestra Celentano con Cristiano, e Virginia, che era entrata da una settimana, ha perso la sfida contro Cosmary. Quest’ultima è piaciuta al giudice Garrison. Ma questa scelta ha portato la reazione delle Celentano. La maestra di danza classica ha detto che non avrebbe mai scelto Cosmary. Tanto che, dopo una settimana dal suo ingresso, le ha sospeso la maglia. Non tutti lo sanno, ma la ballerina ha già fatto i casting qualche anno fa e c’era proprio la Celentano. Cos’è successo allora?

Leggi anche Amici, Francesca Tocca in lacrime: la ‘colpa’ è di Maria De Filippi, cosa ha fatto

Amici 21, Cosmary ha fatto anni fa i casting e c’era anche la Celentano: cos’è successo allora

Cosmary è la ballerina che ha vinto la sfida contro Virginia. Quest’ultima era stata scelta dalla Celentano, tanto che, ha fatto aggiungere per lei un banco in più. Garrison, ex professore di Amici, giudice della sfida tra Virginia e Cosmary, ha preferito quest’ultima.

Leggi anche Amici 21, LDA chiama Gigi D’Alessio e mostra il suo primo disco d’oro: la reazione del cantante

Scelta che ha provocato la reazione della maestra di danza classica, che non ha assolutamente approvato. Così, la maestra si è trovata una nuova ballerina. Ma in questi giorni le ha già dato filo da torcere. Cosmary, dopo essere stata sospesa domenica scorsa, ha detto che vuole dimostrare alla professoressa di poter fare di più. Ma l’allieva, già qualche anno fa, quando c’era ancora Timor, si è presentata ai casting, e c’era anche la Celentano: cos’è successo allora?

Quando è entrata, la maestra di danza classica le ha detto: “Ci devi convincere, tira fuori tutte le tue armi”. Dopo che Cosmary ha ballato è arrivata la sua opinione. Ha dato una possibilità alla ballerina, per poter capire meglio il suo potenziale: “Abbiamo bisogno di capire veramente il tuo potenziale, cerchiamo di guardare più in là, perchè non ci vogliamo sbagliare, ti diamo la possibilità di andare avanti”. A quanto pare, in quell’occasione la maestra le ha dato una possibilità, ma alla fine, non è riuscita a superare gli altri step.