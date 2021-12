Animali Fantastici-I Segreti di Silente sta per arrivare: svelato il trailer e la data di uscita ufficiale.

Sta per arrivare il terzo capitolo del film Animali Fantastici. Diretto da David Yates e ambientato ancora una volta negli anni Trenta, cercherà di mettere ordine negli avvenimenti che abbiamo visto nei primi due film. In particolare, si concentrerà intorno ad una figura cardine.

Stiamo parlando di Silente. Per questo, il titolo scelto è Animali Fantastici- I Segreti di Silente. In questa nuova versione, ad interpretarlo sarà Jude Law, mentre Grindelwald, il mago oscuro, sarà interpretato da Mads Mikkelson. Nei precedenti film, a vestire i panni di questo personaggio è stato Johnny Depp. L’amatissimo attore è stato al centro di una battaglia legale, in cui era coinvolta sua moglie. Per questo, la Warner, aveva chiesto all’attore di lasciare il progetto. Ora, è stato svelato il trailer e la data ufficiale di uscita.

Animali Fantastici-I Segreti di Silente, manca poco: svelato il trailer e la data di uscita ufficiale

Animali Fantastici- I Segreti di Silente arriverà nel 2022. Già dal titolo si comprende che, al centro del film, avremo modo di seguire, le avventure di Silente. Il Film fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, ed è stato incentrato precedentemente sulle altalenanti avventure del magizoologo New Scamander, interpretato da Eddie Redmayne, che ritroveremo.

Ora questo cambio di rotta, porterà a galla molto del passato del preside di Hogwarts. Il trailer è uscito pochi giorni fa e ci ha immerso in un mondo magico, fatto di creature giganti, esplosioni, incantesimi, scontri, lotte e tanto altro. Ma quando uscirà il film Animali Fantastici-I Segreti di Silente?

A quanto pare, il terzo capitolo sarà al cinema il 13 aprile del 2022, mentre, nel Regno Unito, si legge che dovrebbe uscire con qualche giorno di anticipo. Nel cast troviamo oltre a Law e Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica William Dan Fogler e Katherine Waterston.