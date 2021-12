Anche a Beautiful arriva il Natale: avete visto gli addobbi a casa di Steffy? Meravigliosi

Anche a Beautiful arriva il Natale: avete visto gli addobbi a casa di Steffy Forrester? Meravigliosi; le immagini incantato i followers.

Avete già addobbato le vostre case per le festività natalizie? Per i ritardatari, potrete prendere spunto dai meravigliosi addobbi natalizi della casa di Steffy Forrester! L’abitazione della figlia di Ridge viene spesso mostrata in scena, essendo Steffy ormai un personaggio centrale nella soap opera americana Beautiful. Ma come si presenta la sua casetta in tema natalizio?

È stata proprio la pagina ufficiale della soap a mostrare le decorazioni della casa di Steffy, con un video che inquadra vari angoli dell’abitazioni. Addobbi davvero incantevoli, scopriamoli insieme!

LEGGI ANCHE —->Beautiful, anticipazioni americane: Hope Logan come non l’avete mai vista, incredibile retroscena

Beautiful, è Natale a casa di Steffy: ecco gli addobbi festivi della Forrester

Il Natale è arrivato anche in casa Beautiful! Attraverso il canale Instagram ufficiale dell’amatissima soap, i fan hanno potuto ammirare la casa di Steffy Forrester addobbata per la festa più bella dell’anno. Addobbi che incorniciano ogni angolo della casa, a partire dal caminetto, che vediamo spesso nelle scene della soap.

LEGGI ANCHE —->È stato il primo ad interpretare Storm Logan in Beautiful: eccolo 18 anni dopo l’addio definitivo alla soap

Proprio accanto al camino c’è un simpaticissimo Babbo Natale e, appese, ci sono già le calze da riempire di dolciumi, in vista dell’arrivo della Befana. Non può mancare poi in primo piano un meraviglioso albero di Natale, decorato con addobbi multicolore, tra cui spiccano l’oro e il rosso. Alle spalle dell’albero si intravede la cucina e, anche lì, non mancano festoni e decorazioni vistose. Insomma, immagini davvero magiche per i telespettatori, che oramai conoscono alla perfezione questa casa. Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —-> Fino a 12 anni fa in Beautiful è stato l’amatissimo Clarke Garrison: avete visto com’è diventato oggi?

E voi, cosa ne pensate degli addobbi in casa Forrester? Vi piace la dolce casetta di Steffy? Tenetevi forte, perché ben presto arriveranno colpi di scena incredibili per la figlia di Ridge e Taylor Hayes: nuovi tradimenti, una gravidanza a sorpresa e un clamoroso ritorno nella sua vita… Insomma, ne vedremo delle belle. Appuntamento su Canale 5 alle ore 13 e 40 per le nuove puntate di Beautiful.