Colpo di scena al GF Vip: c’entra Aldo Montano, cosa è successo nella casa più spiata della televisione.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo e tra i grandi protagonisti di quest’anno c’è, senza dubbio, Aldo Montano. Il campione olimpico si è messo in gioco nel reality, riscuotendo un grande successo tra il pubblico. Ma sapete cosa è accaduto nelle ultime ore?

Un cambio di rotta inaspettato. Un vero e proprio colpo di scena che riguarda proprio il livornese. Scopriamo cosa è accaduto nella casa più spiata della tv? Scopriamolo insieme.

GF Vip, colpo di scena nella casa più spiata della tv: quale sarà la decisione di Aldo Montano?

Fan di Aldo Montano, potrebbe esserci una bella notizia in arrivo per voi. Nulla di ufficiale, ma pare che nelle ultime ore il concorrente stia valutando l’ipotesi di non lasciare la casa nei prossimi giorni! Aldo, infatti, è tra i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il gioco, dopo la notizia del prolungamento fino a marzo. Almeno così sembrava fino a poco fan.

Nelle scorse ore, infatti, durante una chiacchierata con Giucas e Gianmaria, il campione di scherma ha ammesso che sta pensando di restare ancora un po’. Nello specifico, Aldo ha dichiarato di voler restare almeno fino a gennaio, ma, chiaramente, c’è da vedere cosa ne pensa il GF. Le sue parole, però, fanno ben sperare i fan, poiché a questo punto quella che sembrava essere una decisione certa è ancora in dubbio!

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa sceglierà di fare il concorrente. Sarà Alfonso Signorini a chiedergli la sua decisione definitiva nel corso della puntata di domani sera, venerdì 17 dicembre 2021. A voi piacerebbe vederlo ancora nella casa?