Fantastica notizia per i fan di Emma Marrone: la cantante ha spiegato perché ha tagliato i capelli rivelando cosa bolle in pentola.

Reduce dalla finale dell’ultima edizione di X Factor, in cui era apparsa con un nuovo taglio di capelli, Emma Marrone ha annunciato ai fan il nuovo progetto che la vede protagonista e per il quale ha dato una svolta alla sua immagine.

Un nuovo album? Un nuovo singolo? Niente affatto! Questa volta la bravissima cantante leccese sarà alle prese con un un nuovo film intitolato Il Ritorno, in cui recita il ruolo della protagonista Teresa. Una seconda esperienza sul set, quindi, dopo aver partecipato alla serie di Gabriele Muccino A Casa Tutti Bene, andata in onda in autunno.

Dopo aver seminato qualche settimana fa un ‘indizio’ sul proprio profilo Instagram postando la foto della treccia bionda con accanto un paio di forbici, finalmente Emma ha spiegato il motivo di questa scelta.

Emma Marrone si taglia i capelli per esigenze di copione

Nella didascalia al selfie che la ritrae insieme al regista della pellicola Stefano Chiantini, la cantante ha scritto: “Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di @stefano_chiantini Il ritorno. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me”.

Pronta ad indossare una parrucca, la Marrone si è mostrata in piena fase di trasformazione nel personaggio di Teresa, giovane madre di un bambino piccolo che, come si vede in altri scatti, ha i capelli scuri.

Una carriera di attrice che sta spiccando decisamente il volo andando ad aggiungersi a quella di cantante, che l’ex vincitrice di Amici ha già ampiamente consolidato.

Secondo noi questo taglio corto dona tantissimo ad Emma perché ne rispecchia la personalità piena di grinta, siete d’accordo?