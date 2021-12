Gerry Scotti ha raccontato il difficile momento vissuto nel passato: “Ne ho sofferto molto”, cosa accadde, scopriamo le sue parole.

Anche voi adorate ed amate Gerry Scotti, vero? Come darvi torto! Colonna portante di tantissimi programmi di successo e amatissimo conduttore, il buon Virgilio vanta di una carriera davvero impressionante. E pensare che i suoi primi passi in questo mondo sono stati proprio compiuti in radio! Davvero incredibile!

Ogni sera, Gerry Scotti allieta il suo amatissimo pubblico non soltanto con i suoi imperdibili programmi, ma anche con la sua immensa solarità e simpatia. Se, però, vi dicessimo che anche lui, come tutti gli esseri umani, ha vissuto un momento buio, ci credereste? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a La Stampa. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’amatissimo conduttore abbia vissuto un periodo per nulla facile in un momento particolare della sua vita. “Non mi sono mai vergognato di niente…”, ha detto il buon Scotti. Scopriamo insieme di che cosa parliamo!

Gerry Scotti racconta il difficilissimo momento vissuto nel passato: le sue parole

Forse non tutti lo sanno, ma Gerry Scotti ha vissuto un periodo non molto facile anni addietro. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, come dicevamo, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a La Stampa. Attualmente impegnato con Gabriella, sappiamo benissimo che l’amatissimo conduttrice ha alle spalle un matrimonio naufragato. Convolato a nozze nel 1991 con Patrizia Grosso, il buon Scotti ha vissuto una splendida storia d’amore con la mamma di suo figlio. Come ogni cosa bella, però, anche il suo matrimonio è terminato. Ed è stato proprio la fine di esso che, da quanto raccontato dallo stesso conduttore, l’ha fatto parecchio soffrire, tanto da vivere un momento davvero difficile.

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”, ha raccontato il buon Scotti a La Stampa. Raccontando, poi, di aver vissuto tanto dolore nell’avere abbandonato il tetto che condivideva con suo figlio.

Ad oggi, Gerry Scotti è riuscito a superare alla grande questo momento. “Grazie al mio lavoro perché essendo impegnato tutti i giorni con Passaparola, Il Milionario sono riuscito a non cadere nell’errore della commiserazione”, ha detto.