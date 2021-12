A distanza di giorni dalla sua uscita dal GF Vip, la mamma di Soleil ha le idee chiare su quanto è successo: le sue parole su Alex.

Una puntata del GF Vip decisamente choc, quella che è andata in onda Lunedì 13 Dicembre. Alex Belli ha abbandonato la casa di Cinecittà! Un colpo di scena davvero pazzesco, vero? Ebbene: è proprio così!

L’abbandono di Alex Belli della casa del GF Vip era già nell’aria e questo era stato motivo di discussione con Soleil Sorge qualche ora prima della diretta. Un colpo di scena del genere, però, non ce lo saremmo mai aspettati! L’attore di Centovetrine, infatti, colpito dalle parole di Delia Duran, che era giunta in casa per comunicare la fine del loro matrimonio, si è lasciato sopraffare dalle emozioni e non ha rispettato le norme anti-covid. Per questo motivo, la reazione del GF è stata immediato: espellerlo! Un grandissimo colpo basso per Soleil, quindi, che non ha perso occasione di poter rivelare il suo dispiacere per come è andata a finire. E per quello che è successo in casa. A tal proposito, cosa ne pensa sua mamma in merito? Scopriamolo insieme! Anche se, a quanto pare, le parole di Wendy sono molto chiare e precise.

Parla la mamma di Soleil: “Alex e Delia hanno fatto il loro show”

Il rapporto di Soleil ed Alex, diciamoci la verità, è stato sulla bocca di tutti fino all’ultimo minuto. C’è chi crede, infatti, che entrambi abbiano giocato e che abbiamo messo su una messinscena. E chi, invece, ritiene che Alex abbia organizzato tutto sin dal suo primo ingresso. Tra questi, c’è anche Wendy, mamma di Soleil!

Nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Casa Chi’, Wendy, così come sua figlia, non ha perso occasione di poter dire la sua opinione su quanto è accaduto tra Soleil, Alex e Delia senza troppi peli sulla lingua. Ed oltre a rivelare che per lei è stato tutto organizzato dalla coppia da fuori, non ha potuto fare a meno di spendere due parole su tutto ciò che abbiamo visto in queste lunghe settimane. “È stato tutto programmato prima di entrare. Hanno fatto il loro scempio di esempio di show. Ci voleva un po’ di ritegno, si tratta di umanità”, ha iniziato a dire. Per poi continuare: “Soleil è stata una preda da fare per forza innamorare. Lui non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui”, ha detto Wendy a Casa Chi.

“Lui ha voluto tutti i costi questa storia drammatica, ma non ha saputo gestirla. Meno male che è uscito”, ha concluso Wendy. Cosa ne pensate di queste sue parole?