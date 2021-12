Nada veva solo 17 anni quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 1971: da quel momento, sono trascorsi 50 anni, ma cosa fa oggi?

Il Festival di Sanremo è la manifestazione musicale italiana per eccellenza. Andata in onda per la prima volta nel lontano 1951, la gara canora permette ad alcuni cantanti italiani di potersi esibire sull’autorevole palco dell’Ariston. E di aumentare ancora di più la loro popolarità. Nel corso di queste settanta edizioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi vincitori e diverse vincitrice. Tra loro, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: Nada!

Era esattamente il 1971 quando, a soli 17 anni, la giovanissima Nada partecipava al Festival di Sanremo di quell’anno. E non soltanto conquistava tutti, ma ne usciva anche vincitrice. La sua canzone dell’epoca, come ricorderete, è stata ‘Il cuore è uno zingaro’. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 50 anni. E si può dire che Nada è stata una delle cantanti più amate di questi ultimi anni. Voce di tantissimi altri successi, la giovane interprete ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, però, cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1971, ma cosa fa oggi Nada?

Aveva soltanto 17 anni quando, con la canzone ‘Il cuore è uno zingaro’, Nada partecipava al Festival di Sanremo nel 1971. E ne usciva vittoriosa. Da quel momento, la giovanissima cantante non si è mai più fermata. Protagonista indiscussa di tantissime altre ‘gare’ canore e voce di intramontabili successi, Nada è stata una delle cantanti più apprezzate della musica italiana.

Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Proprio recentemente, abbiamo avuto la possibilità di apprezzare il suo percorso lavorativo e la sua biografia nel corso di un film televisivo interpretato dalla giovane Tecla Insolia, ma lei che fine ha fatto? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla sul suo canale Instagram. Ed oltre ad aver appreso che non è affatto cambiato nel corso di questi anni, abbiamo anche scoperto che la sua passione per la musica non si è affatto affievolita. Eccola qui:

Vi piacerebbe poter ascoltare nuovamente la sua incantevole voce?