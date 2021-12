La clinica della pelle, Chelsea non immaginava affatto tutto quello che le è successo nel programma: è davvero clamoroso.

Una storia davvero particolare e che non può non essere raccontata, quella capitata a Chelsea, giovanissima paziente della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle. La ragazza, infatti, ha deciso di rivolgersi alla dermatologa irlandese per il problema che l’attanagliava da diverso tempo, ma dopo un primo consulto con lei è rimasta letteralmente scioccata dalla verità che ha scoperto. Siete pronti a scoprire che cosa è esattamente successo? Ci pensiamo immediatamente!

Alle telecamere del programma, Chelsea ha raccontato di volersi rivolgere alla dottoressa Craythorne per il grosso lipoma che le era cresciuto qualche anno prima. E che, da quel momento, aveva fortemente cambiato e segnato la sua vita. “Voglio tornare ad essere libera come prima”, ha detto Chelsea. Non nascondendo, quindi, non soltanto il suo forte imbarazzo e disagio, ma anche il dolore per questa situazione. Fin qui tutto bene, potremmo dire. D’altra parte, la giovane non è stata né la prima e né l’ultima paziente che ha deciso di rivolgersi alla Craythorne. Quello che, però, le è successo davvero clamoroso. Quello che lei credeva fosse un lipoma, infatti, era tutt’altro! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La storia di Chelsea a La clinica della pelle: non tutto è come sembra, clamoroso

La storia di Chelsea è molto simile a quella di Elisha che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. La giovane, infatti, aveva deciso di rivolgersi a La clinica della pelle per il lipoma cresciuto dietro il collo. E che, come raccontato dalla diretta interessata, aveva la grandezza simile ad una pallina di tennis. “Da quasi un anno aumenta sempre di più”, ha detto Elisha alla dottoressa.

Quello che, però, le era stato definito un lipoma, in realtà era tutt’altro! Dopo una prima visita controllo, la dermatologa ha avuto tutt’altra diagnosi. Non si tratta di un ammasso i grasso tipico del lipoma, ma della cosiddetta gobba di bisonte. Ovvero, di un incremento di adipe nel cuscinetto adiposo dorso-cervicale. Come si fa a rimuoverlo? La risposta è semplicissima: con una semplice liposuzione.

Terminato l’intervento dal medico chirurgo apposito, Chelsea si è detta soddisfatta, felice e grata del risultato ottenuto.