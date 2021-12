Perchè Alessandra Celentano non può ballare: confessione dolorosa

Sapete perchè la maestra di “Amici” Alessandra Celentano non può ballare? È stata proprio lei a confessarlo in un’intervista

È una delle professoresse più severe del talent show “Amici”, ma nella scuola non la vediamo mai ballare. Il pubblico si chiede spesso il motivo. È stato proprio lei a svelare la verità in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù.

LEGGI ANCHE: Amici 21, il ‘gesto’ di Giulia Pauselli ha catturato l’attenzione: Alessandra Celentano non se l’aspettava

Perchè Alessandra Celentano non può ballare

Alessandra Celentano è la nipote di Adriano Celentano, famosissimo cantautore molto amato dal pubblico italiano. A differenza dello zio, però, Alessandra ha scelto la strada dell’arte, ma si è specializzata nella danza. Sin da bambina ha coltivato la sua passione, perfezionandosi all’Opera di stato di Budapest e frequentando il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia.

Ha lavorato con coreografi e ballerini illustri, ha tenuto tournée in giro per il mondo ed ha raggiunto la popolarità nazionale grazie al programma televisivo “Amici“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel talent show più longevo della televisione italiana, Alessandra riveste il ruolo di insegnante di danza classica e coreografa.

LEGGI ANCHE: Amici, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: finalmente tutta la verità sui rapporti tra i due insegnanti

La Celentano è una delle professoresse più temute della scuola di “Amici”, ma nel talent show raramente l’abbiamo vista ballare. È impensabile come una ballerina e coreografa della sua portata non indossi mai le scarpette per danzare. A tutto però c’è una spiegazione.

LEGGI ANCHE: Amici 21, lite shock tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini: è successo di tutto

È stata proprio lei a svelare il motivo in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. La maestra di “Amici” ha rivelato che non può più ballare perché soffre di una sindrome molto diffusa nei ballerini, ovvero la “sindrome dell’alluce rigido”. Tale sindrome colpisce le articolazioni del primo dito del piede logorandole, provocando grossi problemi alle ossa e dolori atroci. È comune nei ballerini perchè è causata dall’eccessiva usura del piede.

Nell’intervista, la Celentano ha confessato: “È stato un grande errore: tre anni fa sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”. Nel 2017 è dovuta ricorrere ad un’operazione e ancora oggi non è riuscita a risolvere del tutto questo problema dato che non può fare nessun tipo di attività fisica intensa.