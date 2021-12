Quale auto guida Lucifer? Se lo chiedono tutti, facciamo chiarezza

Quale auto guida Lucifer? Se lo chiedono tutti, la curiosità sull’amatissima serie tv con protagonista Tom Ellis.

È stata una delle serie tv più amate degli ultimi anni. Si è conclusa da poco con l’attesissima sesta stagione, dal finale agrodolce ricco di colpi di scena. Parliamo di Lucifer, la serie che ha reso umano, sensibile e super ironico il signore degli Inferi. La storia d’amore con la detective Chloe Decker è al centro della trama di tutte le stagioni, ma sono tante le curiosità che girano intorno all’amatissimo protagonista. Ad esempio, sapete qual è l’automobile che guida Lucifer?

L’ironico diavolo è interpretato dall’affascinante Tom Ellis, che in scesa si mostra spesso alla guida di automobili che non passano inosservate. Una in particolare… Scopriamo i dettagli!

Quale auto guida Lucifer Morningstar nell’amatissima serie tv

Tutti pazzi per Lucifer Morningstar. Il protagonista della serie tv, interpretato da Tom Ellis, è uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, incantato dalla personalità dell’irriverente Signore degli Inferi. Che ama sfrecciare per le strade di Los Angeles sulla sua automobile nera.. di che auto si tratta?

Ebbene, sin dal primissimo episodio della serie, Lucifer è a bordo di una Chevrolet Corvette del 1962 nera, con targa personalizzata (FALL1N1), decappottabile. Un’auto che diventa una compagna fidata per Lucifer e che appare in tantissime scene cult della serie, ma non è l’unico veicolo che il protagonista guiderà! Nel corso delle varie stagioni, Lucifer ha guidato diverse auto, tra cui una Aston Martin DB4 cabriolet rossa, una Chevrolet Chevelle Malibu degli anni ’70 e una Shelby Mustang GT500 del 1967. Insomma, rispetto ad altri personaggi della serie che guidano auto moderne, Lucifer è appassionato di modelli d’epoca.

E voi, avete mai seguito le avventure del diavolo più simpatico che esista? Siete ancora in tempo, tutte le stagioni della serie sono disponibili su Netflix. Buona visione!