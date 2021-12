Quanto si vince al Grande Fratello Vip: qual è il montepremi per il vincitore del programma

A quanto ammonta la cifra del montepremi finale del Grande Fratello Vip: quanto guadagna il concorrente che vince l’edizione.

Come tutti i programmi che si basano su una sfida tra i concorrenti, anche il Grande Fratello Vip mette in palio un premio per chi si aggiudica la vittoria finale. Un premio che corrisponde ad una cifra in gettoni d’oro.

E’ sempre stato così per tutte le edizioni del ventennale reality che ha cambiato la storia della televisione: anche nella versione Nip, riservata a persone comuni, il vincitore si portava a casa una somma di denaro considerevole se non addirittura esorbitante. Nel 2006, ad esempio, il montepremi vinto da Augusto De Megni raggiunse la stratosferica cifra di 900.000 euro.

Per la maggior parte delle edizioni Nip, comunque, il premio finale si aggirava intorno ai 250.000 euro, ma a partire dalle ultime due edizioni condotte da Barbara D’Urso, la 15 e la 16, la cifra si è abbassata definitivamente a 100.000.

E per quanto riguarda il Grande Fratello Vip? Quanto riuscirà a portare a casa il vincitore?

Grande Fratello Vip, sapete quanto si vince? La cifra esatta

In onda dal 2016, la versione Vip del reality più famoso al mondo prevede una vincita finale di 100.000 in gettoni d’oro.

Questa somma però non è destinata interamente al concorrente che si aggiudica il primo posto battendo tutti gli altri: metà della cifra, quindi 50.000 euro, dovrà essere devoluta ad un’associazione benefica a scelta del vincitore. Quest’ultimo potrà comunque decidere di donare l’intera somma, come fece Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione.

Va detto che i 100.000 euro per chi si aggiudica la vittoria vanno ad aggiungersi al compenso settimanale che ogni Vip percepisce per ciascuna settimana di permanenza nella casa. Tale compenso partirebbe dai 1000 euro in su, a seconda della notorietà del personaggio.

Mancano ancora tre mesi alla conclusione di questa sesta edizione del GF Vip, voi avete già un’idea su chi possa essere il vincitore tra i concorrenti entrati in gioco finora?