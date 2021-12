Anche Sanremo 2022 dovrà fare i conti con le limitazioni dovute alla pandemia da Covid: cosa succede se un big risulta positivo al virus?

L’organizzazione della prossima edizione del Festival di Sanremo è ormai in moto da diversi mesi, ma anche per il 2022 la kermesse canora più celebre dovrà essere pronta a far fronte agli imprevisti che potrebbero verificarsi a causa della pandemia.

Leggi anche—->>>Sanremo 2022, chi sono i 22 Big in gara: ci sono anche due amatissimi ex di Amici 20

Ad esempio, sappiamo che Elisa non ha potuto presenziare alla serata di Sanremo Giovani due giorni fa perché risultata positiva al virus i primi di dicembre. Ora comunque la cantante “sta bene”, ha riferito Amadeus in conferenza stampa.

Ma cosa succederebbe se uno dei big in gara risultasse contagiato proprio durante in vista di un’esibizione sul palco del Teatro Ariston?

Festival di Sanremo 2022, cosa succede se un artista risulta positivo al Covid

In effetti se la malaugurata ipotesi dovesse verificarsi non sarebbe la prima volta: l’anno scorso Irama dovette rinunciare a cantare dal vivo dopo che un componente del suo staff risultò positivo. In quel caso, nonostante il regolamento inizialmente prevedesse il ritiro dalla competizione per l’artista, fu deciso di trasmettere il video dell’esibizione registrato durante le prove generali.

Leggi anche—->>>Non sarà sul palco di Sanremo 2022: “Sono abituato alle porte in faccia”, amaro sfogo

Ebbene, anche stavolta sarà così. Lo ha spiegato Amadeus durante la conferenza stampa: “Non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali”, ha annunciato il conduttore.

Con la sua nota ironia, Amadeus ha scherzato consigliando ai cantanti di tenersi pronti per ogni evenienza non trascurando il look neanche alle prove generali. Capelli e abbigliamento al top, quindi, per poter essere sicuri di non sfigurare in caso di mancata esibizione dal vivo.

Leggi anche——>>>Sanremo 2022, la rabbia degli esclusi: “Non c’è spazio, ma si può parlare di noi”

Annunciato poche settimane fa, il cast di questa edizione è composto da grandissimi nomi e sarà sicuramente in grado di regalarci uno dei Festival più belli di sempre.