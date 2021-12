Sanremo Giovani 2021, chi sono i Vincitori che andranno all’Ariston insieme ai 22 big: i nomi degli artisti sul podio.

Mercoledì 15 dicembre sono stati decretati i tre vincitori di Sanremo Giovani che andranno al Festival di Sanremo 2022, insieme ai 22 big. Amadeus, per il terzo anno consecutivo, sarà al timone della kermesse musicale. Dopo un primo momento di titubanza, il conduttore ha sorpreso tutti e ha nuovamente accettato la conduzione.

Da poche ore c’è stata la sera dedicata al giovani, in cui, sono stati presenti anche i 22 big scelti. Gli artisti, ricordiamo, hanno scoperto di accedere al Festival, in diretta. Il conduttore ha annunciato i nome al Tg 1. Ha svelato in anticipo i nomi, sembrerebbe per una fuga di notizie. Ma nella serata conclusasi, abbiamo anche conosciuto chi sono i tre giovani che andranno all’Ariston: scopriamo insieme i nomi.

Sanremo Giovani 2021, chi sono i tre vincitori: il podio andrà all’Ariston nel 2022 insieme ai 22 big

Una serata indimenticabile, che ha visto trionfare tre giovani talenti che avranno la possibilità di andare all’Ariston insieme ai 22 big. Amadeus, durante Sanremo Giovani, ha presentato anche gli artisti che vedremo alla kermesse, che hanno svelato il titolo del brano che porteranno.

Purtroppo, come vi abbiamo svelato in un nostro recente articolo, Elisa, cantante tra i Big, non è stata presente fisicamente, perchè ha contratto il covid, ma tramite collegamento skype. Ieri sera, c’è stata la gara dei 12 giovani. Quest’anno, Amadeus ha rivoluzionato le regole, perchè i tre artisti sul podio accedono al Festival di Sanremo nel 2022, insieme agli altri big. Ma chi sono i vincitori di Sanremo Giovani?

Al primo posto ha trionfato Yuman, con il brano Mille Notti, ed è andato di diritto al teatro Ariston. A seguire, al secondo posto, Tananai, con il brano Esagerata e al terzo posto Matteo Romano, con Testa e Croce. I vincitori di Sanremo Giovanni, parteciperanno a Sanremo 2022 insieme ai 22 Artisti scelti dalla Direzione Artistica. Yuman porterà a Sanremo 2022 l’inedito ‘Ora e qui‘, Tananai ‘Sesso occasionale’ e Matteo Romano ‘Virale”.