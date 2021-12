Simona Branchetti, sapete qual è il suo titolo di studio? Davvero inaspettato!

Sapete qual è il titolo di studio di Simona Branchetti? È davvero inaspettato: ve lo sveliamo in questo articolo dedicato a lei

È una delle conduttrici in rampa di lancio della rete del Biscione. Dopo il successo ottenuto con “Morning News”, oltre che alla guida del telegiornale, la Branchetti presto condurrà anche la versione natalizia di Pomeriggio 5. Nei corridoi di Mediaset si vocifera addirittura possa prendere il posto di Barbara D’Urso. Ma sapete qual è il suo titolo di studio? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Qual è il titolo di studio di Simona Branchetti

Simona Branchetti è nata il 15 agosto 1976 a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena. Ha 45 anni ed è una conduttrice televisiva in rampa di lancio. Ha iniziato la sua carriera da giornalista nel 2002, collaborando con il quotidiano “La Voce di Forlì” e altri giornali locali dell’Emilia-Romagna. Ha ottenuto l’attestato di giornalista professionista nel 2005.

Contemporaneamente è presente anche in alcuni programmi d’intrattenimento di Odeon TV, Happy Channel e TMC. A Stream TV, invece, lavora nella redazione del programma di approfondimento (Focus) Agrinews e del tg StreamNews.

Nel 2003 arriva la grande chiamata: la Branchetti entra nella redazione di Sky TG24, dove conduce il telegiornale nella fascia pomeridiana in coppia con Marco Congiu e la rubrica di approfondimento meteorologico “Bel tempo si spera”, di cui è anche autrice. Resterà a Sky fino al 2007, quando poi si trasferisce a Mediaset.

Dall’ottobre 2007 è al TG5 su Canale 5. Inizia come conduttrice dell’edizione mattutina e dal 2008 conduce l’edizione delle 13, prima in coppia con il giornalista Giuseppe Brindisi e poi da sola dal 2009. In redazione si occupa di cronaca e di temi legati al benessere, medicina e salute.

Di recente, i vertici del Biscione hanno deciso di “promuoverla”, facendole vestire anche i panni di conduttrice. La Branchetti è stata al timone di “Morning News“, spin-off di Mattino Cinque. La giornalista ha ben figurato e per questo motivo dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 condurrà la versione natalizia di Pomeriggio Cinque, programma condotto in genere da Barbara D’Urso su Canale 5.

Nei corridoi di Mediaset si vocifera che questo potrebbe diventare presto un passaggio di consegne. Se la Branchetti dovesse confermare i numeri ottenuti con “Morning News”, potrebbe prendere definitivamente il posto della D’Urso entro la fine dell’anno. Per lei sarebbe un vero e proprio salto di qualità.

Ma chi di voi sa qual è il titolo di studio di Simona Branchetti? La giornalista e conduttrice televisiva si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna con tesi in procedura civile.