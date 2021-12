Tom Hanks, che spavento: attimi di panico per il famosissimo attore, cos’è successo

Grossissimo spavento per Tom Hanks, l’attore ha vissuto attimi di panico: in questo articolo vi spieghiamo cos’è successo

Brutta disavventura per il famoso attore. Sicuramente avrà passato un brutto quarto d’ora. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio. Ci auguriamo, però, che non capiti più una cosa del genere.

Grosso spavento per Tom Hanks

Thomas Jeffrey Hanks è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ottanta quando, interpretando la serie “Henry e Kip”, ottenne popolarità. Da allora ha recitato in numerosi film ottenendo un grande successo di critica e di pubblico.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto sei candidature agli Oscar ed è tra i soli due attori (insieme a Spencer Tracy) nella storia ad aver vinto due Oscar al miglior attore consecutivamente: nel 1994 per “Philadelphia” e nel 1995 per “Forrest Gump”. Ha inoltre vinto cinque Golden Globe, di cui uno alla carriera.

Di recente l’attore ha vissuto attimi di panico. La sorella, Sandra, è stata protagonista – suo malgrado – di una bruttissima disavventura. La notizia è stata riportata dal “Messaggero Veneto”. L’accaduto ovviamente ha visto coinvolto in modo indiretto anche il famosissimo attore. Sicuramente anche lui si sarà presto un grosso spavento.

Ma cos’è successo alla sorella dell’attore di “Forrest Gump“?. Un incendio ha colpito la sua casa di Polcenigo, in provincia di Pordenone. È stata proprio Sandra a riportare la notizia attraverso il suo account Facebook: “Ho imparato molto tempo fa a non dire mai che le cose non possono andare peggio. Ieri sera lo ha dimostrato di nuovo. Io e Kev stiamo bene, ma ora non abbiamo sistema di riscaldamento, acqua calda e un casino infernale”.

Per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagasse in tutta la casa: “I vigili del fuoco sono stati meravigliosi… Sono arrivati velocemente, hanno fatto un buon lavoro e sono stati molto gentili… I nostri vicini sono stati, come sempre, favolosi!”.