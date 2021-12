Un posto al sole, colpo di scena: un amatissimo attore lascia la serie tv, fan disperati

Un amatissimo attore di “Un posto al sole” lascia la serie tv, bruttissimo colpo per i fan: nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Colpo di scena nella soap opera girata interamente nel nostro paese: l’attore lascerà il set, almeno momentaneamente. Un bruttissimo colpo per i fan. Si tratta infatti di uno dei personaggi più amati della soap opera.

Un posto al sole, attore amatissimo lascia la serie tv

Un posto al sole è una soap opera in onda su Rai 3. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996. Si tratta della prima soap opera ambientata interamente in Italia, quasi tutta a Napoli, ed è la soap opera più longeva della televisione italiana. La soap è basata sul format di “Neighbours”, serie australiana che racconta le vicende di alcune famiglie che vivono nell’immaginaria “Ramsay Street”.

A differenza delle classiche soap incentrate su intrighi amorosi decontestualizzati e atemporali, la narrazione della soap è fortemente radicata nella realtà contemporanea. La trama ruota attorno alla vita degli abitanti di un condominio, Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, quartiere di Napoli situato di fronte al Vesuvio.

Nelle ultime ore è arrivata una bruttissima notizia per i fan della soap opera. Un attore amatissimo dal pubblico ha salutato il cast. Si tratta di Alessandro Amato D’Auria, che nella serie televisiva interpreta Vittorio Del Bue, figlio di Guido. L’attore è uno dei più amati dal pubblico, sia che per la sua bravura che per la spiccata ironia del personaggio. Nel racconto della soap opera, Vittorio è in procinto di partire per un viaggio in Europa. Probabilmente sarà lontano dal set per un bel po’ di tempo.

I fan sperano che non sia un addio definitivo, ma nel frattempo l’attore ha già salutato il cast ed ha ringraziato il pubblico con un post su Instagram.

Nel cast di “Un posto al sole” ci saranno anche dei ritorni e delle new entry. Dovrebbero ritornare personaggi come Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti), Luigi Cotugno (Walter Melchionda) Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) e soprattutto Otello Testa (Lucio Allocca). Ci dovrebbe essere, inoltre, una new entry: un personaggio femminile legato a Roberto Ferri.