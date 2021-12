Tra qualche ora andrà in onda l’attesissima puntata finale de “Un Professore”, ma ci sarà una seconda stagione? Cosa sappiamo in merito.

Siamo giunti all’attesissima puntata finale di Un Professore. Iniziato diverse settimane fa, questo nuovo viaggio insieme ad Alessandro Gassman ed altri straordinari attori ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante.

Sapevamo perfettamente che ‘Un professore’ avrebbe riscosso un successo davvero impressionante. E, ad oggi, possiamo affermarvi che è stato proprio così. Sin dalla prima che dall’ultima, in onda tra qualche ora su Rai Uno, Alessandro Gassman e tutti gli altri hanno saputo regalarci delle puntate davvero impressionanti. Cosa accadrà questa sera? Tra pochissimo, come dicevamo precedentemente, andrà in onda l’ultima puntata. Eppure, oltre ad essere curiosi di sapere come andrà a finire e, soprattutto, cosa ci riserverà questo finale di stagione, sono davvero tantissime le persone che si chiedono se ci sarà una seconda stagione. Il successo riscontrato in queste ultime settimane, c’è da ammetterlo, è stato sorprendente, ma cosa dobbiamo sapere su un suo eventuale prosieguo?

Un professore, ci sarà una seconda stagione?

Cosa dobbiamo aspettarci da questa ultimissima puntata di Un professore? A distanza di qualche settimana dall’inizio di questa nuova serie tv, che in un vero e proprio batter baleno si è dimostrata di successo, Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi si apprestano a salutare il pubblico di Rai Uno con un finale di stagione davvero choc. Quello che, però, in tantissimi si chiedono è se, una volta terminata queste prime puntate, ci sarà una seconda stagione. Diteci la verità: anche voi ve lo sarete chiesti.

Cosa sappiamo, quindi? Ci sarà una seconda stagione di Un professore? Purtroppo, al momento, non ci sono notizie ufficiali. Anche se, a quanto pare, ciascun suo protagonista sarebbe entusiasta di continuare questo cammino. Quello che, però, possiamo dirvi è che, da quanto si apprende da TV Blog, l’ipotesi di un prosieguo potrebbe essere presa in considerazione. “Gli ascolti sono buoni e il materiale c’è”, si legge in questa IG stories di qualche giorno fa.

Come dicevamo, quindi, non ci sono notizie ufficiali, ma questa indiscrezione di TV Blog fa ben sperare. Voi cosa ne pensate?