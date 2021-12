Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian insieme sui social: “Felici di poterci finalmente vivere”, le prime parole dopo l’uscita dal programma.

È andata in onda ieri, mercoledì 15 dicembre, una delle puntate più attese di Uomini e Donne. Si tratta del momento in cui la tronista Andrea Nicole e il corteggiatore Ciprian sono “usciti allo scoperto”, rivelando di essersi visti la sera prima e di aver trascorso la notte insieme. Una confessione che ha fatto infuriare gli opinionisti, delusi dal mancato rispetto delle regole del programma da parte dei due protagonisti. Che, poco fa, per la prima volta si sono mostrati insieme sui social!

In tanti si sono chiesti se, dopo l’uscita dalla trasmissione, Andrea Nicole e Ciprian fossero ancora insieme. Ebbene, la risposta è assolutamente si. La coppia ha condiviso alcune stories sul profilo dell’ex corteggiatore: nei video, appaiono sorridenti, complici e super felici di potersi finalmente vivere al 100%. In seguito le loro parole.

Andrea Nicole e Ciprian insieme dopo Uomini e Donne: le prime parole della coppia

“Noi siamo qui, siamo felici di poterci finalmente vivere“. Inizia così il racconto di Ciprian, che spiega di aver fatto quello che ha fatto per via dei suoi forti sentimenti, senza pensarci più di una volta: “Avevo necessità di capire chi fosse Nicole e sono andata letteralmente a prendermela, come lei e Maria mi avevano chiesto”. L’ex tronista continua ringraziando tutte le persone che li hanno affiancato in questo percorso, sottolineando che adesso sono tutti contenti per loro, proprio come lo sono loro. “Se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti”

I due sono vicinissimi e complici e concludono il video con un bacio affettuoso. Insomma, nonostante lo scetticismo di molti, sembra essere nato un grande amore. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri alla neo coppia! E a voi piacciono insieme Andrea Nicole e Ciprian?