Uomini e Donne, chi è Bernarda: età, cognome e curiosità sulla dama del trono Over; tutto quello che c’era da sapere.

State seguendo questa stagione di Uomini e Donne? I colpi di scena nella trasmissione di Canale 5 sono all’ordine dl giorno. Merito anche della continue new entry che arricchiscono il parterre del programma. In particolare nel Trono Over, dove c’è un vero e proprio via vai di dame e cavalieri, pronti a trovare l’amore in tv. Tra le ultime arrivate c’è anche lei, Bernarda.

La dama è giunta in trasmissione per corteggiare il cavaliere napoletano Biagio, ma sta frequentando anche Andrea. Riuscirà uno di loro a rubarle il cuore? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamo meglio Bernarda: ecco cosa sappiamo su di lei.

LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian insieme sui social: “Felici di poterci finalmente vivere”

Bernarda è una nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne: cosa sappiamo su di lei?

Bernarda è una delle nuove dame di Uomini e Donne. In poche puntate, la protagonista si è già fatta notare per la eleganza e discrezione. Sta conoscendo Biagio ed Andrea, ma in attesa di scoprire se troverà l’amore in tv, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei.

Bernada è originaria della Sicilia, della provincia di Siracusa, ha frequentato il Liceo Classico per poi laurearsi in Scienze Politiche. Di lei non si sa molto, ma potete spulciare qualche immagine sul suo profilo Facebook: il suo cognome è Lena. Al momento, sembra che la dama non possieda un canale su Instagram, ma non è escluso che decida di approdare sulla piattaforma social proprio durante la sua permanenza nella trasmissione di Maria De Filippi. Quanti anni ha Bernarda? Anche questo non è noto, ma da quanto si apprende sul web la sua età dovrebbe aggirarsi intorno ai 55 anni.

LEGGI ANCHE —–>“Usciamo dal programma”, la coppia dice addio a Uomini e Donne: commozione in studio

Come abbiamo detto, Bernarda ha iniziato a conoscere anche Andrea dopo che Biagio non le ha concesso l’esclusiva. E con Andrea le cose procedono proprio a gonfissime vele: c’è stato anche un bacio! Nascerà una nuova coppia nel trono Over?