Alessandro Basciano, avete mai visto sua sorella? È uno splendore!

Avete mai visto la sorella di Alessandro Basciano? È un autentico splendore: in questo articolo vi mostriamo la sua foto

È stato corteggiatore a “Uomini e Donne”, tentatore a “Temptation Island” ed infine concorrente al “Grande Fratello Vip”. Molti di voi già l’avranno visto nel piccolo schermo, ma sicuramente pochi di voi conosceranno la sorella. Se siete curiosi di vedere una sua foto, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Alessandro Basciano: sapete che lavoro fa il corteggiatore di Giulia?

La sorella di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è nato a Genova nel giugno del 1989. Ha 32 anni ed è divenuto popolare a livello nazionale in seguito alla partecipazione in veste di corteggiatore a “Uomini e Donne“. Basciano scese per corteggiare Giulia Quattrociocche, risultando la “non scelta” della tronista.

In seguito, Alessandro è stato scelto come tentatore di “Temptation Island“, dove ha messo a dura prova la relazione tra Valeria Liberati e il suo fidanzato Ciavy. Valeria sembrava aver perso la testa per Alessandro, ma una volta terminato il reality show è caduta nuovamente tra le braccia del fidanzato.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, parla Alessandro Basciano: la verità sul bacio con Valeria

Sia a “Uomini e Donne” che a “Temptation Island” Alessandro è rimasto – come si suol dire – con un pugno di mosche in mano. Attualmente dovrebbe essere ancora single ed ha deciso di mettersi alla prova con un nuovo reality show. Alessandro, infatti, partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE: Alessandro Basciano, la rivelazione ‘a sorpresa’: “Mi è successo subito dopo Uomini e Donne”

Molti di voi avranno già visto Basciano nel piccolo schermo prima della sua partecipazione al GF VIP, ma siamo sicuri che pochi di voi conosceranno la sorella. Si chiama Giorgia Nicole e anche lei ‘bazzica’ nel mondo dello spettacolo. La sorella di Basciano, infatti, ha partecipato al programma televisivo “Ciao Darwin”.

Giorgia è veramente uno splendore e somiglia tantissimo al fratello, con il quale ha un ottimo rapporto. Anche sui social è abbastanza conosciuta. Su Instagram, ad esempio, conta più di ventimila seguaci. Le sue foto sono piene di like e sotto ai suoi post ci sono tantissimi commenti super positivi, di cui molti sono complimenti.

Insieme ad Alessandro condivide la passione per lo sport, infatti ha un fisico veramente da urlo.