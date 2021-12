Alex Belli e Delia Duran, dopo il Gf Vip protagonisti in un altro programma tv: ecco dove

Dopo il Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran saranno protagonisti in un altro programma tv: ecco di quale si tratta

Sono stati due autentici protagonisti della sesta edizione del reality show, nonostante lei non abbia mai partecipato come concorrente. Adesso, dopo le varie esperienze nella casa più spiata d’Italia, la coppia sarà protagonista in un altro programma televisivo. Volete sapere di quale si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Alex Belli e Delia Duran protagonisti in tv dopo il Gf Vip

Sono senza ombra di dubbio una delle coppie più discusse del momento. Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip sono stati due autentici protagonisti, nonostante Delia non sia mai entrata nella casa più spiata d’Italia come concorrente. Sono stati protagonisti di scontri accesi, fino alla scorsa puntata, quando Alex è stato costretto ad abbandonare il gioco perchè ha infranto le norme anti-Covid imposte dalla produzione.

Adesso, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Alex e Delia saranno protagonisti in un altro programma televisivo molto famoso. Per loro si tratta di un’occasione assai importante. E sarà proprio in questo programma che chiariranno una volta per tutte il loro rapporto. Volete sapere di quale programma stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Delia Duran e Alex Belli saranno ospiti nella prossima puntata di “Verissimo“, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La notizia è stata annunciata sui canali social del programma: “I protagonisti di una storia d’amore tormentata: dopo il GF VIP, sarà tornato il sereno tra Alex e Delia? Appuntamento a domenica alle 16.50 su Canale 5 con Verissimo”.

Il programma condotto da Silvia Toffanin va in onda da quest’anno sia il sabato che la domenica. Per l’intervista di Alex e Delia, però, dovremo aspettare domenica pomeriggio. I due saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin e racconteranno come procede la loro storia d’amore. Si saranno lasciati definitivamente oppure saranno tornati insieme? Lo scopriremo nella prossima puntata di “Verissimo”.