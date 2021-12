Anticipazioni della puntata del GF Vip di Venerdì 17 Dicembre: chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, ultimi momenti decisivi.

A distanza di qualche giorno dall’appuntamento di Lunedì scorso, il GF Vip è pronto a regalarci una nuova ed imperdibile puntata proprio stasera, Venerdì 17 Dicembre.

Quella che andrà in onda tra qualche ora, così come quella scorsa, sarà una puntata piuttosto decisiva. Nel corso dell’appuntamento scorso, oltre all’eliminazione choc di Alex Belli, abbiamo assistito alle parole di alcuni vipponi in merito al prolungamento. Lulù, Manuel, Katia, Carmen, Miriana, Giucas e Gianmaria, infatti, hanno deciso di rimanere fino a Marzo prossimo, salvo eliminazione e nomination. Francesca Cipriani, invece, ha deciso di abbandonare il gioco per via di alcuni problemi di salute. Cosa succederà alla parte restante del gruppo? Ecco. Lo scopriremo proprio stasera! Al di fuori dei nuovi ingressi che sapevano benissimo quando sarebbe terminato il programma, tutti gli altri dovranno esprimere la loro preferenza. Ma non solo. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni del GF Vip di Venerdì 17 Dicembre.

GF Vip del 17 Dicembre, le anticipazioni della puntata: cosa accadrà? Puntata decisiva!

Se pensavate di aver visto fino a questo momento, vi sbagliate di grosso: la puntata di Venerdì 17 Dicembre del GF Vip sarà ancora più imperdibile! E, sia chiaro, non soltanto perché chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, ma anche perché si parlerà di tantissime altre cose. Procediamo con ordine. E scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Come dicevamo, quindi, tutti gli altri concorrenti rimasti in gioco dovranno dire se rimarranno in casa oppure no. A quanto pare, Manila sembrerebbe essere intenzionata ad uscire dal gioco per alcuni problemi sopraggiunti e di cui sappiamo poco e nulla. Ed Aldo Montano, invece, anche lui sembrerebbe essere intenzionato a restare, a dispetto di quello che diceva qualche settimana fa. Tutti gli altri? A quanto pare, vorrebbero rimanere! Ovviamente, non ci resta che aspettare! Ma non è affatto finita qui. Senza alcun dubbio, si parlerà dell’uscita di Alex e della reazione della casa subito dopo. C’è chi, infatti, si è immediatamente avvicinato a Soleil. E chi, invece, non ha perso occasione di potersi distaccare ancora di più, definendo tutto una messinscena. Infine, anticipazione ‘choc’: sembrerebbe che ci siano tre nuovi ingressi! Sul web, si vocifera di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island; Nathaly Caldonazzo ed, come confermato sulle pagine di Chi, la mitica Eva Grimaldi.

Insomma, ve l’avevamo detto che sarebbe stata una puntata imperdibile, no?