Beautiful, anticipazioni americane: deve subire una delicata operazione, terribile colpo di scena per il protagonista della soap.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte. Nelle puntate attualmente in onda nel nostro Paese sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli Usa promettono clamorose novità. E non tutte positive…

Per uno dei protagonisti, infatti, sta per iniziare un vero e proprio incubo. Molto presto scoprirà di avere una grave patologia, che lo costringerà in un letto d’ospedale. La sua vita sarà a rischio, scopriamo i dettagli.

Beautiful, anticipazioni americane: delicata operazione per un protagonista, riuscirà a salvarsi?

Un agghiacciante colpo di scena sta per abbattersi in quel di Los Angeles. Per uno dei protagonisti di Beautiful sta per iniziare un periodo davvero nero. Di chi stiamo parlando? Di Thomas Forrester! Avete presente le allucinazioni di cui soffre il figlio di Ridge? Sta addirittura parlando col manichino di Hope Logan, sentendo la sua voce… Ma, mentre tutti pensano che il problema di Thomas sia di tipo mentale, si scoprirà una terribile verità: il giovane Forrester ha un edema cerebrale.

Un problema col quale Thomas stava convivendo da un po’ e che gli ha causato le varie allucinazioni e i vari problemi. Il figlio di Ridge dovrà quindi sottoporsi ad una delicatissima operazione e la sua vita sarà a rischio: riuscirà a salvarsi? Lo scopriremo puntata dopo puntata… Quel che è certo è che, una volta spuntata fuori la verità, in molti si sentiranno in colpa per le considerazioni negative avute nei confronti di Thomas. Prima tra tutti Hope, che soffrirà moltissimo per questa situazione. A tal punto che starà costantemente al suo capezzale, ripensando ai bei momenti insieme.

Thomas riuscirà a superare l’operazione e, soprattutto, se si sveglierà lo farà senza conseguenze? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della soap opera più seguita al mondo. E voi, state seguendo le puntate di Beautiful?