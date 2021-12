Belen Rodriguez sceglie un look per l’ufficio che incanta tutti: c’è un dettaglio molto costoso, l’avete notato?

Belen Rodriguez oltre ad essere una donna di indiscutibile bellezza è anche una donna che apprezza moltissimo la moda. Tra i suoi outfit spunta un dettaglio molto costoso.

La bellissima showgirl di origine argentina, sbarcata nel nostro paese ormai molti anni fa è sicuramente una che detta lo stile. Ha confessato di avere una vera e propria passione per gli accessori, in particolare le scarpe. Le aveva definite “una scelta importante per noi donne”. Al momento la Rodriguez è al centro del gossip per la sua relazione altalenante con Antonino Spinalbanese, con cui ha avuto da pochissimo la sua bimba Luna Marì. Al momento Belen Rodriguez è concentrata sulla sua carriera, che a quanto pare procede a gonfie vele. La showgirl infatti, insieme alla sorella Cecilia è anche un imprenditrice. È la socia dell’agenzia Icona Production, una società per lo spettacolo cha ha appena inaugurato il nuovo ufficio.

Il dettaglio costoso nel look di Belen Rodriguez

Proprio in questa occasione Belen sceglie un outfit che incanta tutti, abbinandoci un dettaglio molto costoso. Si sa che la bella Rodriguez ami sfogare dettagli griffati e particolari, che esaltano dei look molto semplici. Tra i suoi accessori più preziosi possiamo trovare i bracciali della collezione Love di Cartier, che lei ama tantissimo. Il prezzo del bracciale in oro bianco con diamantini arriva al prezzo di quasi 55 mila euro. La showgirl per l’inaugurazione dell’ufficio ha sfoggiato un outfit elegante e professionale che ha incantato tutti.

Il suo abbigliamento era composto da un maglioncino bianco, pantaloni beige leggermente a zampa, un cappotto nero molto di classe e dei tacchi a punta altissimi e eleganti. Il dettaglio che non è sfuggito agli occhi più esperti è un accessorio molto costoso, necessario per la stagione invernale. Si tratta dei collant della maison Fendi. Nella loro semplicità sono estremamente raffinate, con il noto logo della casa di moda, in colore nero. Da quello che Belen Rodriguez ha mostrato tramite storie Instagram non sappiamo se si tratti dei collant o dei calzini, che si differenziano solo per la lunghezza. Nel caso dei collant il costo è di 190 euro, per i calzini il prezzo scende a 110 euro.

Avreste mai indovinato il prezzo dei collant Fendi indossati da Belen Rodriguez?