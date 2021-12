Biagio D’Anelli, chi è, dove vive e cosa fa nella vita la sua fidanzata: ne ha parlato di recente al GF Vip

Nonostante il feeling nato con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip 6, Biagio D’Anelli ha una fidanzata: cosa sappiamo di lei.

Dopo ben 10 anni Biagio D’Anelli ha accettato di tornare come concorrente al Grande Fratello versione Vip: entrato da poche settimane, il nuovo gieffino sembra si stia ambientando sempre di più nel gioco e soprattutto sembra aver catturato l’attenzione della bella Miriana Trevisan.

La showgirl napoletana non nasconde affatto l’interesse nei confronti del coinquilino e, sin da subito, ha accettato di dormire con lui. Lui però non è single, ma fidanzato da diverso tempo con una ragazza, Silvana Curcio.

Ne parlò per la prima volta nel 2019, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, programma a cui più volte in questi anni ha partecipato come opinionista: “È la prima volta in 36 anni che mi sono innamorato. Sono felice e sono sereno”, aveva detto in quell’occasione ai microfoni di Barbara D’Urso.

Chi è Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli: i due hanno un rapporto a distanza

La bellissima Silvana è di origini calabresi ma vive in Germania, precisamente a Stoccarda dove lavora come imprenditrice. La storia tra lei e Biagio, che vive a Milano, è riuscita a superare perfino le difficoltà dovute alla pandemia.

Nella casa del GF Vip, D’Anelli ha raccontato del suo legame sentimentale con lei ad Aldo Montano dicendo che Silvana sarebbe disposta per lui a tornare a vivere in Italia. “Mi dà fastidio farle perdere tutti i sacrifici che fa”, ha confidato Biagio allo schermidore. Inoltre, anche in una discussione con Miriana a proposito di Soleil e Alex, il pugliese ha parlato del loro progetto di andare a convivere.

Data la sua bellezza, non stupisce che Silvana abbia partecipato nel 2004 a Miss Italia nel Mondo competendo per la Germania.

C’è da ammettere che sono proprio una coppia meravigliosa, vero?