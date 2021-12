Biagio D’Anelli è tra i concorrenti del GF Vip, ma questa non è assolutamente la sua prima volta nella casa di Cinecittà: ricordate com’era nel 2011?

È proprio lui uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli! A distanza di 10 anni dal suo primo ingresso nella casa di Cinecittà, il simpaticissimo pugliese ha nuovamente varcato la porta rossa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’attenzione di tutti.

Sin dalla sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo, Biagio D’Anelli ha saputo conquistare il centro della scena. Simpaticissimo al massimo e pronto a dire la sua opinione senza troppe remore, il giovane pugliese è stato uno dei protagonisti indiscussi del GF 11. Certo, il suo percorso non è andato affatto a buon fine. Il vincitore di quell’anno, come ricorderete, è stato proprio Andrea Cocco. Nonostante questo, il successo riscontrato da Biagio è stato davvero impressionante. In tutti questi anni, infatti, l’abbiamo visto in diversi salotti televisivi. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Oggi lo conosciamo benissimo e il suo fascino è piuttosto irresistibile, ma siete curiosi di sapere com’era al suo esordio in tv?

Leggi anche –> Biagio D’Anelli, chi è, dove vive e cosa fa nella vita la sua fidanzata: ne ha parlato di recente al GF Vip

Ricordate com’era Biagio D’Anelli al GF 11? Sono trascorso 10 anni: incredibile

Seppure sia entrato da pochissime settimane nella casa del GF, Biagio D’Anelli ha saputo dimostrarsi uno dei suoi protagonisti indiscussi. In attesa, però, di scoprire come andrà a finrie il suo percorso, siete curiosi di fare un passo indietro e scoprire com’è cambiato in tutti questi anni? Come dicevamo precedentemente, il suo recentissimo nella casa di Cinecittà non è stato affatto il primo. Era esattamente il 2011 quando, per la prima volta in assoluto, il buon D’Anelli entrava a parte del GF 11. Siete curiosi di sapere com’era in quegli anni?

Leggi anche –> Dieci anni fa fu uno dei protagonisti del GF 11: ora la sua vita è completamente cambiata

Appurato che dal GF 11 sono trascorsi ben 11 anni e che, da quel momento, Biagio D’Anelli ne ha fatta di strada, siete curiosi di sapere com’è cambiato? Eccolo qui:

Insomma, saranno anche passati 11 anni dal suo esordio in tv, eppure il buon D’Anelli è sempre identico. Certo, magari i capelli adesso sono cambiati. Per il resto, però, Biagio è rimasto lo stesso. Siete d’accordo?