Chi è Alessandro Basciano: ricordate quale programma lo ha reso famoso?

Il pubblico non lo ha dimenticato in due programmi tv molto seguiti: chi è il Alessandro Basciano, probabile new entry al GF Vip 6.

Tempo di nuovi ingressi al GF Vip 6 dove, dopo l’annuncio ai Vipponi del prolungamento fino a marzo, è iniziata ufficialmente una nuova fase dell’edizione. Tra i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa, in queste ore è circolato anche il nome di Alessandro Basciano: non c’è ancora alcuna certezza al riguardo, ma ricordate dove lo abbiamo conosciuto?

Iniziamo col dire che questo bellissimo ragazzo è nato a Genova nel 1989, quindi dovrebbe avere circa 32 anni. Lavora come imprenditore nel settore automobilistico e, data la sua innegabile prestanza fisica, anche come modello per importanti marchi: la sua popolarità su Instagram raggiunge i 380mila follower.

In base a quello che si evince dagli scatti postati sul suo account, si può capire che il giovane abbia un forte legame con sua madre Giovanna. Inoltre, la bellezza a quanto pare appartiene al DNA della sua famiglia visto che anche sua sorella Giorgia Nicole è una modella che abbiamo visto in vari programmi tv come Ciao Darwin.

Alessandro è già padre di un bambino che si chiama Nicolò ed è nato nel 2016, avuto con l’ex compagna Clementina Deriu. Ricordate il primissimo programma a cui ha partecipato?

Alessandro Basciano, sapete chi è? Ha fatto parte di una trasmissione amatissima

E’ stato durante il trono di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne che abbiamo potuto conoscere il bell’Alessandro: alla fine tra lui e Daniele Schiavon, fu quest’ultimo ad avere la meglio e ad essere scelto dalla ragazza.

Nel 2020, il modello genovese ha poi partecipato a Temptation Island: qui nacque un certo feeling con Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Nella primavera di quest’anno, Alessandro si è fidanzato con la modella Erjona Sulejmani, ex fidanzata del calciatore Dzemaili. I due si sono poi lasciati a settembre.

A voi piacerebbe vedere Basciano nella casa del GF Vip?