Jasmine Trinca è la protagonista del film ‘Supereroi’ con Alessandro Borghi, ma chi è esattamente? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Non si fa altro che parlare di lei in questo ultimo periodo. Facciamo riferimento proprio a Jasmine Trinca, splendida e pluripremiata attrice italiana.

Da quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che Jasmine Trinca sia ospite della puntata odierna di Verissimo insieme al suo collega Alessandro Borghi. Perché? La motivazione è davvero semplicissima: entrambi sono i protagonisti del nuovo film di Paolo Veronese, intitolato Supereroi. In attesa, però, di poterla vedere nei panni di Anna, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Come dicevamo precedentemente, la bella Trinca è amatissima. E alle spalle ha una carriera davvero impressionante. Scopriamo insieme, però, tutto quello che c’è sapere su di lei.

Jasmine Trinca, chi è: Instagram, vita privata, dov’è nata e genitori

Jasmine Trinca è nata a Roma il 24 Aprile del 1981. Conseguito nel 2000 il diploma di maturità classica e iscrittasi alla facoltà di archeologia, la giovanissima romana capisce sin da subito qual è la sua più grande passione. E non perde occasione di poterla perseguire. Davvero giovanissima, infatti, compie il suo debutto nel mondo della recitazione. Dando origine, così, ad una carriera davvero fenomenale. La sua prima apparizione, infatti, risale a soli 19 anni. Quando, tra tantissime candidate, Jasmine viene scelta da Nanni Moretti per il film ‘La stanza del figlio’. Da quel momento, la sua carriera spicca il volo. Non soltanto, infatti, la pellicole le da la possibilità di nomina a diversi riconoscimenti, ma vince anche il Ciak D’oro alla migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro alla migliore attrice esordiente. Insomma, niente male! Dopo ‘La stanza del figlio’, però, Jasmine prende parte a tantissimi altri film. E, vi anticipiamo, se volessimo citarli tutti, non ci basterebbe un solo articolo. In ogni caso, però, è impossibile dimenticare il suo ruolo in Manuale D’Amore con Silvio Muccino. Oppure, in Sulla mia pelle, dove interpreta Ilaria Cucchi.

Purtroppo, della sua vita privata sappiamo davvero poco e nulla. Dopo la fine della sua storia d’amore con Antonio Pariulli, suo compagno storico, non sappiamo se adesso sia fidanzata o single. Quello che, però, possiamo dirvi è che, esattamente nel 2009, è diventata madre! A quanto pare, infatti, sembrerebbe che non abbia nemmeno un canale Instagram.

Genitori e dove vive oggi?

Per quanto riguarda, invece, i suoi genitori, purtroppo, è una storia piuttosto complicata. Da quanto si legge, Jasmine ha perso il papà da piccolissima. E, purtroppo, anche la sua mamma.

Romana verace, ovviamente, Jasmine Trinca vive ancora nella sua città d’origine. E, a quanto pare, vive nella stessa casa dove ha vissuto insieme alla sua mamma.

Sapevate tutte queste cose su di lei?