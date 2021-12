Bake Off Italia, stasera gran finale: sapete cosa vince il trionfatore?

Manca pochissimo alla gran finale di Bake Off Italia 9, ma sapete cosa vince il trionfatore di questa edizione? In pochissimi conoscono il premio in palio.

Iniziata il 3 Settembre scorso, Bake Off Italia 9 è pronto ad andare in onda con la sua ultima puntata. A partire dalle ore 21:30 di questa sera, Venerdì 17 Dicembre, il talent di Real Time regalerà al suo amatissimo ed affezionatissimo pubblico un’ultima puntata davvero impressionante.

Se anche voi avete amato questa nona edizione di Bake Off Italia, sappiate che l’ultima puntata che inizierà tra qualche ora sarà davvero entusiasmante. Come ogni fine talent che si rispetti, anche nel corso dell’appuntamento di questa sera verrà eletto il suo vincitore. Chi sarà, secondo voi? C’è da ammettere che, mai come quest’anno, i finalisti che sono riusciti a raggiungere l’ultima puntata sono davvero fenomenali. E tutti hanno le carte in regola per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Purtroppo, però, soltanto uno di loro avrà la possibilità di guadagnare il titolo da vincitore. A tal proposito, cosa vince? Appurato che c’è un premio in palio, questo in che cosa consiste esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa vince il trionfatore di Bake Off Italia 9?

Siete curiosi di sapere chi sarà il vincitore di Bake Off Italia 9? Ebbene: mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo a questo nuovo trionfo. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di sapere cosa vince? Questa sera andrà in onda la finale del talent e, come tutti gli altri, anche il programma di Real Time prevede un premio in palio. Ecco, ma in che cosa consiste esattamente? Forse non tutti lo sanno, ma a differenza di tutti gli altri programmi – come Tu si que vales, ad esempio – il premio in palio non è assolutamente un gruzzoletto in denaro, ma ben altro.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il premio in palio per il vincitore di Bake Off Italia non sia altro che la possibilità di condurre un proprio programma su Food Network. E di tenere, infine, una masterclass di cioccolateria. Insomma, un montepremi non da sottovalutare, parliamoci chiaro.

Una volta scoperto il premio in palio, non ci resta che attendere stasera! Che vinca il migliore!