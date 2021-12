“Miss Italia per me è stata una fuga”: il doloroso racconto sulla perdita di suo padre

Doloroso racconto sulla perdita di suo padre: “Miss Italia per me è stata una fuga”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

Parole che lasciano senza fiato, un racconto triste, struggente. L’ex Miss Italia ha deciso di parlare della sua esperienza nel famoso concorso di bellezza, legandolo alla scomparsa del padre. Per lei partecipare allo storico concorso è stata una via di fuga. In quei momenti, infatti, stava affrontando la perdita del padre.

LEGGI ANCHE: Miss Italia 2021, indiscrezione clamorosa: Elettra Lamborghini conduttrice della finale

Il doloroso racconto dell’ex Miss Italia

Miss Italia è un concorso di bellezza istituito nel lontano 1946. Fin dalla prima edizione ha visto tra le sue concorrenti molte ragazze che sarebbero poi diventate famose nel mondo dello spettacolo. Una di queste di recente si è lasciata andare ad un racconto assai doloroso. Riguarda la sua esperienza nel famoso concorso di bellezza, ma anche la perdita del padre, che ha coinciso.

LEGGI ANCHE: Claudia Pandolfi, ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Sono trascorsi esattamente 30 anni

Per lei partecipare al concorso di bellezza è stato come una fuga dalla realtà. Una realtà che in quel momento era assai difficile da affrontare. Aveva da poco perso suo padre e la sua famiglia era spezzata. Mai si sarebbe aspettata che oltre a partecipare avrebbe addirittura vinto. Ma volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete. Di seguito vi riportiamo anche le sue parole.

LEGGI ANCHE: Bellissima anche senza un velo di trucco, ricordate com’era a Miss Italia? Aveva soltanto 18 anni: da non credere

Vi ricordate di Eleonora Pedron? Ha vinto il concorso di bellezza Miss Italia nel 2002. Quell’esperienza, però, è legata ad un momento particolare della sua vita, oltre che doloroso. “Miss Italia per me è stata una fuga“, ha raccontato la Pedron in un’intervista al Corriere della Sera.

“Per un anno sono stata in giro con gli impegni di lavoro e questo mi ha molto sollevata, perché non riuscivo più a stare a Borgoricco dopo quello che era successo. Quando ho conosciuto Max (Biaggi, suo ex compagno ndr.), lui viveva già a Monaco e per me in quel momento qualsiasi posto andava bene”.