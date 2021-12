Eva Grimaldi entrerà nella casa del GF Vip, ma chi è: scopriamo insieme la sua età, il suo vero nome, Instagram, il suo matrimonio e dove vive.

Eva Grimaldi sta per entrare nella casa più spiata d’Italia. A rendere pubblica la notizia è stato proprio il conduttore del reality, Alfonso Signorini, che ha fatto trapelare il suo nome tra i nuovi vipponi.

Dopo l’annuncio di Signorini, anche la carismatica Eva Grimaldi parla del suo ingresso al GF Vip, durante un’intervista con Chi. Non è la prima volta che la donna partecipa ad un reality, infatti è stata già concorrente di Ballando con le stelle nel 2004, dell‘Isola dei famosi nel 2017 e concorrente di Pechino Express nel 2014. Durante l’intervista con Chi, a proposito del suo ingresso, la Grimaldi è pronta per questa avventura che vuole vivere con spensieratezza e libertà. “Sarà il primo Natale lontano dai miei cari” afferma la donna, che tuttavia ha tanto da raccontare e vuole rimettersi in gioco. Ma chi è Eva Grimaldi, e cosa sappiamo su di lei?

Eva Grimaldi al GF Vip: chi è?

Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni è una famosa attrice italiana. Classe 1961, originaria di un piccolo paese in provincia di Verona, è nota al grande pubblico soprattutto per la sua relazione con il sex symbol italiano Gabriel Garko con cui ha convissuto per 8 anni. La bella sessantenne ha avuto una carriera brillante nel mondo del cinema e delle fiction, la sua bellezza l’ha portata ad essere considerata una delle donne più belle nel nostro paese.

Oltre alla relazione co Garko a cavallo degli anni 90 e 2000, ha avuto relazioni anche con Lele Mora e Vittorio Sgarbi. Nel 2006 si è sposata con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, ma i due si separano nel 2010. Un colpo di scena nella sua vita privata è il matrimonio con l’attivista e politica italiana Imma Battaglia, avvenuto nel 2019. La cerimonia è stata celebrata da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili. Attualmente la coppia, che è innamoratissima, vive insieme a Roma, anche se non si conosce precisamente il quartiere. Come si può vedere anche dal suo profilo Instagram, che conta quasi 170 mila follower, la Grimaldi e Imma Battaglia sono inseparabili. L’attrice pubblica foto delle loro vacanze insieme ma anche scatti di se stessa che celebrano il suo fascino.

Non ci resta che aspettare di vedere l’ingresso di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip e conoscere ancora di più questa incredibile donna!