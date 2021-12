Gf Vip 6, Soleil minaccia di abbandonare il programma: “Se entra lui, esco io”

Al Gf Vip 6 Soleil Sorge minaccia di abbandonare il programma: “Se entra lui, esco io”, in questo articolo vi riportiamo le sue parole

La gieffina più discussa della sesta edizione del reality show minaccia di abbandonare il gioco se nella casa dovesse entrare lui. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Gf Vip 6, Soleil minaccia di abbandonare il programma: le sue parole

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia non si fa altro che parlare di lei. La modella italo-americana è al centro di ogni dinamica. Schietta e grintosa: Soleil è anche una delle più amate dal pubblico. Al televoto è sempre una delle più votate e spesso ottiene l’immunità.

Nelle prossime settimane, però, la permanenza nella casa del Gf Vip di Soleil potrebbe essere impensierita dall’ingresso dei nuovi concorrenti. Il reality show andrà in onda fino a marzo 2021 e la casa ha bisogno di gente fresca. I nuovi ingressi potrebbero rompere gli equilibri, seppur instabili, creati nella casa fino a questo momento.

Tra i nuovi ingressi potrebbe esserci anche un rivale della Sorge, la quale ha promesso che, nel caso dovesse entrare proprio lui, sarebbe disposta ad abbandonare per sempre la trasmissione. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Tra i nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia potrebbe esserci anche uno storico rivale di Soleil Sorge, ovvero Luca Vismara. I due hanno già fatto insieme un altro reality, “L’Isola dei Famosi”. In quell’occasione ci furono non pochi screzi tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e l’ex allievo di “Amici”, nonchè ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, sembra avere il dente avvelenato con la Sorge.

Questa volta, però, Soleil è stata categorica: “Se entra lui, vado via io“. La modella italo-americana non sopporterebbe la presenza dell’ex allievo di “Amici” nella casa.