GF Vip, colpo di scena tra Manuel e Lulù: è successo nelle ultime ore

GF Vip, colpo di scena tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: è successo nelle ultime ore nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. E l’avventura dei vipponi durerà ancora per un bel po’: il reality terminerà a metà marzo! Tra i concorrenti che hanno deciso di proseguire il loro percorso fino alla fine ci sono anche loro, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè.

Dopo mesi di liti e incomprensioni, i due gieffini sembrano aver trovato la serenità: ora si comportano come una vera e propria coppia e si mostrano complici e sorridenti. Sapete cosa è accaduto ieri sera? Resterete senza parole.

GF Vip, Manuel e Lulù sempre più vicini: le parole che non vi aspettereste mai

Nonostante lo scetticismo di molti, la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prosegue a gonfie vele. In molti non credono al repentino cambio di rotta del nuotatore, ma è proprio quest’ultimo a dimostrare di provare forti sentimenti per la princess. Nel corso delle giornare, Manuel cerca spesso Lulù, con la quale trascorre la maggior parte del tempo. E, proprio ieri sera, è successo qualcosa che non è passato inosservato.

I due concorrenti erano sul letto a scambiarsi baci e coccole e, all’improvviso, Manuel ha esclamato: “Non riesco più a immaginare una giornata senza di te.” Una vera e propria dichiarazione d’amore, quella del giovane concorrente, che ormai non nasconde più i suoi sentimenti.

Tra una coccola e l’altra, i due concorrenti si ripetono spesso il “ti amo”, promettendosi di esserci l’uno per l’altra anche fuori dalla casa. Insomma, è nato un vero amore nella casa del GF Vip 6! Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire come si evolverà la loro storia. E a voi, piacciono Manuel e Lulù insieme?