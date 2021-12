Kim Kardashian, l’originalissima idea per Natale: per tutto il mese di dicembre i suoi figli si sveglieranno così

Kim Kardashian si prepara al Natale con un’idea incredibile: non indovinereste mai come ha deciso di svegliare i suoi figli ogni mattina.

Come si sarà attrezzata per il Natale l’influencer ed imprenditrice Kim Kardashian, tra donne più famose del pianeta? Curiosità presto soddisfatta se si dà un’occhiata al suo profilo Instagram da 270 milioni di follower: la bellissima celebrità del web non si è certo fatta trovare impreparata all’arrivo delle feste ed ha decorato la casa in modo spettacolare.

Nonostante quest’anno non sia più accanto all’ex marito Kanye West, col quale la rottura pare ormai insanabile come chiarito da lei stessa di recente, la splendida 41enne futuro avvocato non ha lasciato nulla la caso.

La sua mega villa è un tripudio di addobbi: l’enorme albero con neve finta in soggiorno è illuminato da una cascata di luci e le due renne sulla destra sono davvero irresistibili! Anche gli alberi che si intravedono attraverso le grandi vetrate che danno sul giardino sono illuminati di tutto punto, come mostra la figlia di Kim, North West, su TikTok.

Non possono mancare i carinissimi soldatini portafortuna che tanto vanno di moda quest’anno e che stiamo vedendo nelle case di moltissime star. La Kardashian ha poi avuto un’ulteriore idea molto, molto originale, che riguarda i suoi figli.

Kim Kardashian, il Natale per i suoi figli è a suon di musica: avete visto cosa ha fatto?

La celeberrima influencer statunitense ed il suo ex marito hanno quattro figli di cui gli ultimi due nati con la pratica della maternità surrogata. I bambini hanno attualmente 8, 6, 3 e 2 anni e per questo Natale la mamma ha voluto fare loro un dono speciale.

Durante il mese di dicembre i piccoli saranno svegliati ogni mattina dalla musica di Philip Cornish, assunto per suonare al pianoforte i brani tipici natalizi. Nelle Instagram Story, infatti, si vede Cornish al piano, intento a suonare un medley natalizio accanto al grande albero decorato.

Lo abbiamo visto all’opera in alcune storie pubblicate dalla Kardashian su Instagram, che ve ne pare di questa idea?