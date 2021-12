Nino D’Angelo e sua moglie: stenterete a riconoscerlo in questo scatto da giovanissimi

La foto che ritrae un giovanissimo Nino D’Angelo con la moglie Annamaria: i due stanno insieme da molti anni e si amano come il primo giorno.

Cantautore, attore, regista, compositore, sceneggiatore: con la sua arte, Nino D’Angelo al secolo Gaetano, ha conquistato l’amore del pubblico napoletano e anche di quello italiano.

Nato nel capoluogo campano il 21 giugno del ’57 in una famiglia numerosa, deve l’opportunità di intraprendere la carriera musicale al padre di sua moglie: l’uomo, autore di canzoni, lo iscrisse ad un festival amatoriale e contribuì economicamente all’incisione del suo primo 45 giri dal titolo “A storia mia – o’ scippo”.

Ma come si conobbero Nino e la donna che ha sposato? Il fatidico incontro avvenne quando entrambi erano praticamente adolescenti: lui aveva appena 15 anni e lei 12. Lei era tra gli invitati ad un matrimonio in cui si esibiva il cantante e scattò subito la scintilla che ancora oggi li tiene uniti.

“Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme!”, ha raccontato l’artista tempo fa ospite a Domenica In.

Nel 1979 si sono sposati per poi diventare genitori di due figli, Antonio e Vincenzo. Da allora sono trascorsi molti anni: resterete senza parole nel vedere la coppia in una foto di gioventù!

Nino D’Angelo, la foto con sua moglie è imperdibile: com’erano giovani!

Un amore d’altri tempi quello tra D’Angelo ed Annamaria Gallo: i due non si sono mai lasciati, neanche quando l’artista napoletano ha attraversato un lungo periodo di buio. “Che bella vita ho avuto: ho trovato la donna della vita e non mi ha mai dato problemi. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato!”, ha raccontato ai microfoni di Mara Venier.

Annamaria non è una donna di spettacolo; le uniche informazioni su di lei derivano da ciò che rivela suo marito. Entrambi sono nonni di quattro nipoti. Nello scatto che vi mostriamo appaiono, ancora ragazzi, felici ed innamorati.

Lei, semplicemente bellissima. Lui, senza il famoso caschetto biondo che lo caratterizzava in molti film, non è facilissimo da riconoscere ad una prima occhiata, vero?

C’è poco da dire: insieme sono il ritratto dell’amore!