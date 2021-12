La situazione si mette male per il cantante di Amici: “o ti sospendo o ti sostituisco”, cosa è successo?

Arriva una doccia fredda per il giovane cantante di Amici, che oltre a dover affrontare la sfida, si trova davanti le dure parole della sua coach. Cosa sarà successo?

La competizione di Amici, programma creato e condotto da Maria de Filippi, è nel pieno della sfida. Tra soddisfazione, musica e balli arriva però anche un rimprovero di un insegnante. “O ti sospendo o ti sostituisco” queste sono le sue parole per spronare il cantante a reagire e fare sempre meglio possibile. L’insegnante rimprovera al ragazzo, soprattutto il suo atteggiamento arrendevole e passivo, dicendogli “se vivi in questo limbo di indecisione, non andrai da nessuna parte”.

Per il cantante di Amici si mette male, cosa è successo?

Il cantante al centro del mirino è Albe, rimproverato dalla sua insegnante Anna Pettinelli. La donna durante il daytime di martedì 14 dicembre cerca di capire l’origine dell’atteggiamento di Albe. “Hai fatto un’interpretazione scialba, non personale, che poteva fare chiunque e sei finito in sfida. Ora io te lo dico, se tu non trovi la forza di andare avanti con il coraggio, io o ti sospendo la maglia o ti sostituisco”. Il ragazzo rimane in silenzio ad ascoltare la sua coach e non reagisce nemmeno in questa occasione.

“Tu non sei chiunque, sei dentro la scuola di Amici” tuona Anna Pettinelli, che prova a infondere coraggio al cantante, visibilmente provato. A sua discolpa Albe afferma che “non voglio essere così, vorrei tanto essere sicuro di me, mi prende male quando mi pongo un obbiettivo e ho paura di non raggiungerlo. Penso di non valere abbastanza, me lo dico da solo e di conseguenza vado male”. Anna Pettinelli poi spiega al cantante il modo giusto di affrontare l’imminente sfida. “la sfida si affronta pensando di vincerla, devi essere concentrato”. La loro discussione finisce con Albe visibilmente più sicuro dopo i rimproveri della sua insegnante. Se da un lato sentirsi dire cose poco piacevoli può essere brutto, dall’altro può essere il motore per fare sempre meglio.

Non ci resta che aspettare di vedere come andrà la sfida di Albe e se riuscirà a superare i suoi blocchi mentali.