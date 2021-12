È stata l’indimenticabile Pippi Calzelunghe, ma sapete com’è cambiata e cosa fa oggi l’attrice? Clamoroso colpo di scena: non l’avreste mai immaginato?

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Pippi Calzelunghe. Personaggio immaginario tratto dall’omonimo romanzo di Astrid Lindgren, la simpaticissima bambina ha saputo riscuotere un successo davvero assoluto. Tanto è vero che, esattamente nel 1969, è stata studiata e creata una serie televisiva ad hoc su di lei.

Leggi anche –> È stata la dolcissima voce di ’Quarantaquattro gatti’, ma cosa fa oggi? Rivederla dopo 53 vi farà un certo effetto

Andata in onda per la prima volta nel 1969, la serie televisiva concentrata sulle avventure della piccola Pippi Calzelunghe ha fatto innamorare milioni e milioni di ragazzini. Come dimenticare, ad esempio, la stessa protagonista. Oppure, i suoi incredibili amichetti. A tal proposito, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? A vestire i panni della piccola Pippi, come ricorderete, è stata la bellissima Inger Nilsson. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata oggi l’interprete e, soprattutto, cosa fa oggi nella sua vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che, a distanza di qualche tempo, la vita dell’amatissima attrice sia fortemente cambiata. Colpo di scena impressionante! Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Attrice e modella di successo degli anni 80-90, che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita lontano dai riflettori

Ricordate Pippi Calzelunghe? Com’è e cosa fa l’amatissima attrice

Sono davvero tantissime le persone che hanno seguito le vicende di Pippi Calzelunghe e dei suoi amici e che ancora oggi, a distanza di anni dal suo esordio, sono curiosi di sapere com’è cambiata la vita dell’attrice. Come dicevamo precedentemente, a vestire i panni della mitica e spiritosa bambina è stata proprio Inger Nilsson. Ecco, ma com’è diventata oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Leggi anche –> Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1971: aveva solo 17 anni, ma che cosa fa oggi Nada?

Dopo l’incredibile successo riscontrato nei panni di Pippi Calzelunghe, la bella Inger ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, però, sembrerebbe aver detto addio al mondo della recitazione. E, a quanto pare, sembrerebbe aver vestito i panni di segretaria. Com’è diventata, invece? Eccola qui:

A distanza di anni dal successo di Pippi Calzelunghe, Inger Nilsson si è mostrata nuovamente in tv nel corso di un suo recentissimo intervento a Domenica Live. Che dire? Saranno anche passati anni, ma l’attrice sembrerebbe essere sembra identica alla mitica Pippi. Siete d’accordo?