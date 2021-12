Pomeriggio Cinque News con Simona Branchetti: cosa cambia rispetto alla versione classica di Barbara D’Urso; tutte le novità del nuovo format.

Manca davvero poco all’inizio di Pomeriggio Cinque News. Si tratta della versione ‘natalizia’ del programma di Canale 5, che terrà compagnia al pubblico per tutto il periodo festivo, a partire da lunedì 20 dicembre. A condurre la trasmissione sarà Simona Branchetti, giornalista del TG 5, che quest’estate è stata al timone di Morning News. Cosa sappiamo della nuova trasmissione?

Ci saranno diverse novità nella versione “news” del programma di Barbara D’Urso, che tornerà al timone della versione classica a gennaio. Scopriamo i dettagli del nuovo format di Canale 5.

Pomeriggio Cinque News con Simona Branchetti: le novità del programma che partirà il 20 dicembre

Sarà Simona Branchetti a condurrà Pomeriggio 5 News, che prenderà il posto della versione classica della trasmissione per ben quattro settimane. Dopo il successo di Morning News, la giornalista è pronta per questa nuova avventura, che avrà inizio proprio lunedì 20 dicembre proseguirà per tutto il periodo natalizio. Barbara D’Urso tornerà a Pomeriggio 5 a gennaio, con ogni probabilità da lunedì 17. Ma cosa cambia rispetto al classico Pomeriggio Cinque?

Innanzitutto lo studio: Pomeriggio Cinque News si svolgerà allo studio 15 di Cologno Monzese, quello in cui va in onda Mattino Cinque e in cui proprio la Marchetti ha condotto Morning News. Un’altra importante novità sarà l’eliminazione dei tavoli, presenti nella seconda parte di Pomeriggio Cinque. Questo, però, non esclude che ci siano dibatti o scambi di opinioni con ospiti. Per il resto, con ogni probabilità il programma avrà struttura simile a Morning News, dove l’obiettivo principale è informare i telespettatori sui principali temi di attualità, lasciando da parte intrattenimento e gossip.

Una novità interessante per il pubblico di Canale 5, che non dovrà rinunciare ad approfondimenti informativi durante le festività di Natale. E voi, seguirete il nuovo format condotto dalla Branchetti?